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Babasına kızıp evi terk etti, kayıp ilanını duyunca geri döndü

Antalya’nın Serik ilçesinde dört gün önce babasıyla cep telefonu yüzünden tartışıp evi terk eden genç bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde dört gün önce babasıyla cep telefonu yüzünden tartışıp evi terk eden genç bulundu.


Serik'in Yukarıçatma Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki Ali T., 20 Temmuz Pazartesi günü akşam saatlerinde, 'markete gidiyorum' diyerek evden çıktı. Eve gelmeyen çocuklarını arayan ve çağrılarına cevap alamayan ailesi, Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri konuyla alakalı çalışmalarını sürdürürken, bugün saat 09.00 sıralarında karakola gelen Ali T.'nin, babasıyla cep telefonunu kaybetmesinden dolayı tartıştıklarını, bu nedenle evi terk ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri, işlemlerin ardından genci ailesine teslim etti.

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