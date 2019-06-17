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Babasını bıçaklayan zanlı tutuklandı

Antalya’da Babalar Günü’nde babasını komando bıçağıyla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Antalya'da Babalar Günü'nde babasını komando bıçağıyla ağır yaralayan zanlı tutuklandı.


Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 578 Sokak'ta meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Ş.U., babasının işlettiği oto kiralama dükkanına geldi. İddiaya göre, Ş.U., yaşanılan tartışmanın ardından yanındaki komando bıçağını çıkarıp babasının ağır yaraladı. Gözaltına alınan Ş.U. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ş.U., ifadesinde babasından sürekli şiddet gördüğü için psikolojisinin bozulduğu ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Ş.U., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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