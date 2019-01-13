Babasının davet ettiği akşam yemeği hayatlarını kurtardı

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir baraka ev, tüpün patlaması sonucu çıkan yangında kül oldu. Ev sahibinin ve ailesinin yangın sırasında babasının yemek davetinde olması olası bir faciayı önledi.

Olay, Aksu ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Hayvancılık ile geçimini sağlayan 45 yaşındaki Mustafa Çakmak'a ait baraka evden büyük bir ses geldiğini duyan komşuları, dışarı çıktıklarında evden dumanların çıktığını gördü. Bunun üzerine komşular durumu hemen polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürülen yangında evde bulunan tüm eşyalar küle döndü.

Yangının tüp patlama sonucu meydana geldiğini söyleyen ev sahibi Mustafa Çakmak, “Sabah saatlerinde eve geldiğimde her şey küle dönmüştü. Çocuklarım ve eşim ile akşamları buraya gelerek hayvanları beklerdik. O gün akşam da babam yemeğe çağırdı. Normalde biz her gün akşam burada yemek yerdik. Bir yemek hayatımızı kurtardı. Canımıza gelmesin. 11-12 bin TL'ye yakın zararımız var” dedi.