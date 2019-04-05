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Babasıyla tablet yüzünden tartışıp 3. kattan atladı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde babasıyla tablet yüzünden tartışan ve 3.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde babasıyla tablet yüzünden tartışan ve 3. kattan atlayan genç kız Antalya Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.


Olay, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesinde yaşandı. Babasıyla tablet yüzünden tartıştığı iddia edilen H.Y. isimli genç kız, ikamet ettikleri apartmanın 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan genç kız, hayati tehlikesi bulunması sebebiyle Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edildiği bildirildi.

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