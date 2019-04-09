İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bacanağını pompalı tüfekle öldürdü

Antalya’nın Alanya ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişi, bacanağını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişi, bacanağını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.


Kestel Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddia göre, Hüseyin Kodal (49) park halindeki otomobilinde oturduğu sırada aralarında husumet olan bacanağı Mustafa Ç. (53) yanına gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Kodal ağır yaralandı. O sırada yoldan geçen Bahri Y. de seken saçmanın üzerine gelmesi sonucu yaralandı. Kodal kanlar içinde kalırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Kodal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde geniş çaplı önlem alarak inceleme yapan jandarma ekipleri kaçan Mustafa Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler kısa bir süre sonra Mustafa Ç.'i yakalayarak gözaltına aldı. Kodal'ın cenazesi incelemelerin ardından morga konuldu. Hafif yaralanan Bahri Y. ise Alanya Alaaddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedaviye alındığı öğrenildi. Cinayet zanlısının karakoldaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.