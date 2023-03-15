Bağ evi olarak kullanılan konteyner yangında küle döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bağ evi olarak kullanıldığı belirtilen konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Saraçlı Mahallesi'nde Hasan Hüseyin İngöz'e ait bağ evi olarak kullanılan konteynerden dumanların çıktığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Konteyner, ekiplerin müdahalesine rağmen yanarak kül oldu.

Yangının çıkış nedeni yapılan araştırma sonrasında netlik kazanacak. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.