BAGEV Başkanı Davut Çetin: "Pandemiden güçlü bir çıkış yapmalıyız"

Belgin Güven ve Güçlü İlalmak'ın moderatörlüğünde yapılan zirvede; Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve BAGEV Başkanı Davut Çetin, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı BAGEV Başkan Yardımcısı Yusuf Keyik, Isparta Ticaret Borsası Başkanı BAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Adar, Antalya İMEAK Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı BAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çetin, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı BAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hüdavendigar Günay, pandeminin bölge ekonomisine etkileri, ticaretin yeni kuralları ve dijital dönüşümü konuştu.

Krizi Fırsata Çevirmenin Yolu Dijital Dönüşüm

ATSO ve BAGEV Başkanı Davut Çetin, pandemi nedeniyle başta eğitim ve ticaret olmak üzere her alanda dijital dönüşümün hızlandığını vurguladı.Krizi fırsata çevirmenin yolunun pandeminin getirdiği yeni normale uygun bir dönüşüm yapmaktan geçtiğini belirten Başkan Davut Çetin “Bunun bir yolu dijital dönüşümdür, diğer yolu sağlık ekonomisi ve çevreci ekonomi alanına geçmektir. Yani ürün ve pazar çeşitlendirmesi yapmaktır. Biz ATSO olarak 2018 yılında Antalya 4.0 projesi yaptık ve bütün sektörlerimize dijital dönüşüm rehberi hazırladık. E-ticaret ve e-ihracat eğitim ve danışmanlık programları başlatmıştık. İnovasyon ödülleriyle yenilikleri teşvik etmeye gayret ettik. İnovasyon merkezi kurduk. Sosyal medya üzerinden ticaret konusunda çok çalışma yürüttük. Biz dijital dönüşümü ve e-ticareti anlatmakta zorlanırken, pandemi bunu 1 yılda yaptı ve geçti. Bir restoran için bile dijital dönüşümün ne kadar önemli olduğu görüldü. Turizmde Rota Antalya projesi yaparak dijital turizme önemli bir adım attık. Turizmde şunu gördük: golf otellerinin kaybı genelden daha düşük oldu. Ayrıca Çıralı gibi bölgelerimizde küçük oteller pandemiden daha az etkilendi. Bunlar da gelecek için yapmamız gerekenleri yeterince göstermektedir " dedi.

Antalya Akıllı Destinasyon Yönetiminde Ve Pazarlamasında Pilot İl Olmalı

Dijital dünyanın yerel markalara önemli fırsatlar sunduğunu belirten Davut Çetin, halen yerel marka çıkarma konusunda gerekli noktada olmadıklarının altını çizdi. Isparta'nın gülünü, Burdur ve Isparta'nın lavantasını, Manavgat'ın susamını, sayısız ürünü yerel marka olarak düşünmeleri gerektiğini söyleyen Çetin " Biz yöresel ürün olarak coğrafi işarete çok takıldık, oysa mesele coğrafi işaret değil. İsviçre gibi bir ülkede bölgeler %100 yerel konsepti geliştirmiş, kendi buğdayından yaptığı makarnayı bölgesel ürün olarak markalaştırıyor, restoranlar onu servis ediyor ve hediyelik eşya gibi satıyorlar. Peynirden, makarnaya, halıdan ayakkabıya sanayi ürünü bile yerel ürün olarak değer kazanabilir. Bu konuda BAKA ile bir çalışmamız var. ATSO olarak dijital pazarlamayı sadece işletmeler için değil, kent ve bölgemiz için de gerekli görüyoruz. Bizim Akdeniz'de tatil yapmak isteyen bir kişiyi, ister Çin'de, ister Norveç'te olsun, internette yakalayıp, ona seçenek sunmamız gerekiyor. Antalya dijital veya akıllı destinasyon yönetiminde ve pazarlamasında pilot il olmalıdır. Biz Antalya turizmi dediğimizde zaten Burdur'u, Isparta'yı da kapsayan, hatta Denizli'ye uzanan bir turizmden söz ediyoruz. Dolayısıyla bu bölge turizmi için de çok büyük bir projedir” diye konuştu

Davut Çetin bir soru üzerine BAGEV'in sürekli bir iletişim ve beraberlik platformu olduğunu belirterek, vakıf olarak Antalya limanı navlun maliyetleri gibi ortak sorunları çözmek için işbirliği yaptıklarını da kaydetti. İstihdam konusunda BAGEV kariyer ile hizmet verdiklerini, Urge çalışmalarında işbirlikleri olduğunu söyleyen çetin şöyle devam etti: " Pandemi etkileri araştırmamızda BAKA bünyesinde bölgesel ürünlerde izleme grupları kurulması önerildi. Örneğin mermer Burdur için çok önemli olmasının yanında Antalya ve Isparta için de önemli. Tıbbi-aromatik bitkiler, sera ekipmanları, ağaç ürünleri, kırsal turizm gibi halen bölgesel ölçekte ele almamız gereken konular var. Pandemi ister istemez hepimizi etkiledi, ama artık pandemiden güçlü bir çıkış yapmalıyız”

Ahmet Çetin: "Covid-19'dan En Çok Denizcilik Sektörü Etkilendi"

Antalya İMEAK Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı ve BAGEV Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çetin de konuşmasında dünyanın son yüz yılda gördüğü en büyük krize neden olan covid 19 pandemisinin denizcilik sektörünü çok olumsuz etkilediğini söyledi. Ahmet Çetin, “Üyelerimizin büyük çoğunluğu ekmeğini deniz turizminde kazanmaktadır. Ülkemizin en çok su üstü sporları, dalış okulu ve günübirlik tur teknesine sahip iliyiz. 2019 yılında yerli yabancı konuk sayımızın artması ile 2020 yılı için yeni ve önemli yatırımlar yaparak sezona hazırlanan üyelerimiz Mart 2020'de pandemi ile sarsıldı. Antalya olarak bizler Ege illerinden çok daha fazla etkilendik” dedi.

Türkiye'de turizm gelirlerinin %20-25'inin deniz turizminden sağlanmasına karşın, deniz turizmi sektörünün gereken ilgiyi görmediğini ifade eden Ahmet Çetin, “Kitle turizminin dünya üzerindeki en önemli destinasyonu olan Antalya'da, üyelerimiz faaliyetleri ile çok önemli bir katma değer yaratıyorlar” diye konuştu. Ahmet Çetin, Antalya Serbest Bölgesi'nin dünyanın en önemli kompozit tekne üretim merkezleri arasında yer aldığını, son dönemde sahil güvenlik botları, kontrol botları ve insansız deniz araçları üretimiyle gündeme gelen Serbest Bölge ile gurur duyduklarını söyledi.

Çetin, Antalya Limanı'nın işletmesinin Katarlı bir firmaya devredilmesinin, Antalya denizciliği ve deniz ticaretine önemli katkılar sağlamasını ümit etiklerini de sözlerine ekledi.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de son yıllarda yapım hızı artan liman, marina gibi değerli deniz yapıları olmasına karşın, altyapının yetersiz olduğunu vurgulayan Ahmet Çetin şöyle konuştu: “Denizci millet denizci ülke olan vizyonumuzu marinalarımız yat yanaşma yerlerimiz, yat yapım ve çekek yerlerimiz olmadan özel veya ticari alanda nasıl sağlayacağız. Bu bağlamda Manavgat'ta 40 yılı aşkın sürede çok önemli bilgi birikime ve emeğe sahip olan yat yapım ve çekek yeri projesini çağın şartlarına uygun olarak en kısa sürede hayata geçirmeliyiz. Ülkemizin beşinci büyük şehri Antalya'mız da yaşayan vatandaşlarımızın tekne ve deniz araçlarını bağlayacağı bizim “hemşeri marinası” dediğimiz yeni marina ve yat yanaşma bağlama yerlerine acil ihtiyacı bulunmaktadır.”