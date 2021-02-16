BAGEV Kariyer Koçluğu Projesi'nin birinci dönemi tamamlandı

com'un BE Koçluk işbirliği ile düzenlediği, iş arayanlara ücretsiz koçluk hizmeti verilen “BAGEV Kariyer Koçluğu Projesi”nin ilk döneminin tamamlandığını bildirdi.

“BAGEV Kariyer Koçluğu Projesi” kapsamında www.bagevkariyer.com üyesi 190 iş arayana 2 ay süresince sertifikalı koçlar tarafından online kariyer koçluğu hizmeti verildiğini belirten Başkan Çetin , “İşsizlik, ülkemizin önündeki en büyük sorunlardan birisi. Pandemi süreci ise bu sorunu çok daha farklı bir noktaya taşıdı. Maalesef insanlarımızın iş bulmaktan ümidini kestiği bir dönem yaşıyoruz. TUİK verilerine göre Türkiye genelinde 1,5 milyondan fazla insanımız iş bulma ümidi olmadığı için iş aramayı bıraktığından işsiz bile sayılmıyor" dedi.

Ücretsiz kariyer koçluğu

BAGEV olarak, zor bir dönemden geçen iş arayan insanlara yönelik ücretsiz bir kariyer koçluğu programı başlattıklarını hatırlatan Başkan Çetin, online platformlarda yürütülen program kapsamında koçluk sürecinin kendini tanıma görüşmeleriyle başladığını kaydetti. Kariyer koçlarının, çeşitli teknik ve modellerle, iş arayanların kendisi ve meslek/kariyer opsiyonlarıyla ilgili farkındalık oluşturmasına; iş hayatına, doğru yerden başlama yollarını keşfetmesine; iş-özel hayatına dair isteklerinin ve hedeflerinin farkına varmasına; kariyer planlama sürecini oluşturmalarına destek olduklarını ifade eden Çetin " Özellikle pandemi döneminde iş arayanların iş bulmayla ilgili karşılaştıkları zorluklar, engeller ve yaşadıkları problemler koçluk bakış açısıyla değerlendirildi, iş arayanlara kariyer süreçlerini yönetmeyle ilgili yeni bakış açıları kazandırması hedeflendi.İlk dönem program kapanış toplantısını ise BAGEV Genel Sekreteri Gülşen Aras ve BE Koçluk Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Topçu Ekelik'in katılımıyla yine online platformda gerçekleştirdik. Uzmanlarımız programdan yararlanan katılımcıların görüş ve değerlendirmelerini aldılar" diye konuştu.

İkinci dönem için kayıtlar başladı

Katılımcılara fayda sağladığına inandıkları programın ikincisi için de çalışmalarımıza başladıklarını kaydeden Çetin, iş arayan, işini değiştirmek ya da kariyer yolculuğunu profesyonel bakışla ele almak isteyen herkes www.bagev.org.tr sayfasında bulunan ‘Kariyer Koçluğu' başvuru formunu doldurarak yeniden planlanacak BAGEV Kariyer Koçluğu projesine başvurabileceklerini sözlerine ekledi.