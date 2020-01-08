BAGEV'de Davut Çetin dönemi

Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı'nın (BAGEV) yapılan yönetim kurulu toplantısında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, BAGEV Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'ın 2009 yılından bu yana yürüttüğü BAGEV Başkanlığını devralan Davut Çetin, BAGEV'in Batı Akdeniz'in kalkınması açısından çok önemli bir misyona sahip olduğunu dile getirdi. Antalya, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar'ın BAGEV'in içine dahil olduğunu belirten Çetin, “Bu kentler arasında birlikteliği arttırarak ortak projeler üretmeliyiz. Bölgenin ekonomik kalkınması için güç birliği oluşturmalı ve kentler arasında birbirimize destek olmalıyız” şeklinde konuştu.

BAGEV'in kuruluşundan bu yana 4 kenti birbirine daha da yakınlaştırdığını söyleyen Çetin, “Vakfımız, kurulduğu 2000 yılından bu yana Batı Akdeniz için pek çok önemli çalışmaya imza atmış bulunmakta. Bu çalışmalara imza atan bugüne kadar ki tüm yönetim kurullarına teşekkür ediyorum. 2009 yılından bugüne Başkanlık görevini yapan ve BAGEV vizyonunu aldığı noktadan çok daha ileriye taşıyan Ali Çandır Başkanımıza da özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Umarım bundan sonra da bizler aldığımız bayrağı daha yukarıya taşıyacağız” dedi.