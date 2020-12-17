Bağlantı demiri kopan römork devrildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki traktörün bağlantı demiri kopan römorku devrildi. Kazada kimsenin burnu bile kanamazken, devrilen römorkun üzerinde bulunan toprak yola döküldü.

Kaza, sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinden Alanya'ya seyir halinde ilerleyen Hüseyin Yaşar'ın kullandığı 07 BPP 62 plakalı traktörün römork demiri kırıldı. Römork bağlantı demirinin kırılması sonucu traktörün arkasından boşa çıkan römork yolun ortasına devrilirken, üzerindeki toprak yola döküldü. Traktör ise refüje çıkarak durabildi. Traktör sürücüsü Hüseyin Yaşar ve yanındaki arkadaşı kazayı şans eseri burunları bile kanamadan atlattı.

Kazanın ardından yola devrilen römork ve toprak nedeniyle yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak verildi. Kaza alanında gelen kepçenin, römorku ve toprağı yoldan kaldırmasının ardından trafik akışı normale döndü.