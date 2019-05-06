Bahar: “Batı Akdeniz ihracatının alternatif pazarlarında rekor artış yaşandı”

Bölgemizin 4 aylık dönemde dünyanın 141 ülkesine gerçekleştirdiği ihracat ise yüzde 1,4 artışla 621 milyon 808 bin 255 dolar oldu” dedi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Batı Akdeniz'in ihracat rakamlarıyla ilgili çeşitli açıklamalarda bulundu. Batı Akdeniz ihracatının alternatif pazarlarında rekor artış yaşandığını söyleyen Bahar, Özbekistan'a gerçekleşen ihracatın, yüzde 55,5 artışla 37 milyon 200 bin 683 dolara ulaştığını ifade etti. Bahar, “Ayrıca, İspanya'ya yüzde 116 oranında artışla 25 milyon 687 bin 912 dolar, İtalya'ya yüzde 92 oranında artışla 22 milyon 627 bin 828 dolar, Türkmenistan'a yüzde 212,2 artışla 17 milyon 607 bin 653 dolar ihracat yapıldı” dedi.

Bahar, Nisan ayı içerisinde 500 milyon doları aşan Batı Akdeniz ihracatının, yıl sonu hedefine ulaşmada önemli bir kilometre taşı olan 1 milyar dolarlık ihracata doğru yükselişini sürdürdüğünün altını çizdi.

Bahar, “Bu çerçevede Antalya, Burdur ve Isparta illerinden Nisan ayında geçen yılın Nisan ayına kıyasla yüzde 1 oranında artış ile 151 milyon 877 bin 473 dolar ihracat gerçekleştirdi. Bölgemizin 4 aylık dönemde dünyanın 141 ülkesine gerçekleştirdiği ihracat ise yüzde 1,4 artışla 621 milyon 808 bin 255 dolar oldu. Bu dönemde en fazla ihracatı 157 milyon 493 bin 977 dolarla yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektör arasında en fazla ihracat artışı yüzde 164,9 oranında artış ve 61 milyon 664 bin 316 dolar ile demir ve demir dışı metaller sektöründe yaşandı” diye konuştu.

Bölgeden en fazla ihracat gerçekleştirilen ikinci sektörün madencilik olduğunu belirten Başkan Bahar, madencilik sektörünün 137 milyon 729 bin 172 dolar ihracatla bölgenin ihracatında lokomotif sektör olma özelliğini koruduğunu kaydetti.

Kimya ve ağaç orman ürünleri sektörünün ise ihracatlarını istikrarlı bir şekilde sürdürmeye devam ettiğini ifade eden Bahar sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kimya sektörü yüzde 9,2 artışla 59 milyon 822 bin 924 dolar, ağaç ve orman ürünleri sektörü ise yüzde 8,8 artışla 50 milyon 525 bin 43 dolar ihracat gerçekleştirdi. Bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektörün dışındaki sektörlere bakıldığında, savunma ve havacılık sektörü ise yüzde 179,3 oranında artış ve 18 milyon 940 bin 517 dolar ihracat ile dikkatleri üzerine çekiyor. Geride kalan 4 aylık dönemde bölgemizden en fazla ihracat 62 milyon 660 bin 683 dolar ile Çin'e gerçekleşti. Çin'in bölgemizden ithal ettiği mermer ürünlerinde yaşanan daralmaya rağmen gerçekleştirilen bu ihracat, sektörün özverili çalışmalarının göstergesi olarak değerlendirildi. Özbekistan'da yeni yılın ilk günü itibariyle başlayan ihracat artışı, aralıksız olarak yükselişini sürdürüyor. Özbekistan'a gerçekleşen ihracat, yüzde 55,5 artış ile 37 milyon 200 bin 683 dolara ulaştı. Bu artışın kesintisiz olarak önümüzdeki dönemlerde de sürmesi bekleniyor. En fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 dışındaki ülkelere bakıldığında 7.sırada yer alan İspanya'ya yüzde 116 oranında artışla 25 milyon 687 bin 912 dolar ihracat gerçekleştirildiği görüldü. İspanya gibi yüzde 100'e yakın artış yaşanan bir diğer Avrupa ülkesi de İtalya oldu. İtalya'ya yüzde 92 oranında artışla 22 milyon 627 bin 828 dolar ihracat gerçekleştirildi. Asya pazarında en ciddi ihracat artışı yaşanan ülke ise Türkmenistan oldu. Türkmenistan'a 4 aylık süreçte yüzde 212,2 artışla 17 milyon 605 bin 653 dolar ihracat yapıldı. İç karışıklıkların eskiye göre hafiflediği Libya'da da ciddi oranda ihracat artışı sağlandı. Libya'ya yüzde 130,9 oranında artışla 6 milyon 303 bin 695 dolar ihracat yapıldı.”