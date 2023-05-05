Baharın gelişi coşkuyla karşılandı

Karaalioğlu Parkı'nda 2 gün boyunca sürecek Hıdırellez Şenliği başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bolluğun ve bereketin simgesi, baharın müjdecisi Hıdırellez'i Karaalioğlu Parkı'nda düzenlediği şenlik programıyla kutladı. Konserler, aktiviteler ve eğlenceli yarışmaların olduğu şenlikte bahar coşkusu yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı'nın 5-6 Mayıs'ta kutlanan Hıdırellez için bu yıl düzenlediği şenlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Şarkılar, danslar ve yarışmalar

Hıdırellez Şenliği'ne katılan her yaştan Antalyalı, şarkılar ve danslar eşliğinde doyasıya eğlendi. Şenliğin ilk gününde Kadın Karavancılar Türk Halk Müziği Topluluğu'nun çaldığı hareketli müzikler eşliğinde dans ederek keyifli dakikalar yaşadı. Etkinlik alanında ayrıca Hıdırellez masalı ve masal atölyesi, sanat çalışmaları ve workshoplar, yoga ve nefes terapileri, tiyatro gösterileri, dans gösterileri ve çeşitli konser etkinlikleri de gerçekleşti. Şenlikte çocuklar da çuval yarışı, ip atlama, yüz boyama, ve halat çekme etkinlikleri ile doyasıya eğlendi. Kadın Kooperatiflerin yer aldığı gıda, el sanatları hediyelik eşya stantlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Dilek ağacına dilekler asıldı

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan Marteniçka bileklikleri etkinlik alanına kurulan dilek ağacına asarak dileklerini tuttu. Etkinlik alanında yer alan ahşap oyun alanı ise büyük ve küçük ziyaretçilere keyif dolu anlar yaşattı.