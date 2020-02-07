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Bahçe kapısının üzerinden atlarken bacağına demir korkuluk saplandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde site görevlisi, bahçe kapısının üzerinden atlarken düşmesi sonucu sol bacağına demir korkuluk saplandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde site görevlisi, bahçe kapısının üzerinden atlarken düşmesi sonucu sol bacağına demir korkuluk saplandı. Talihsiz kişi, saplanan korkuluk demiri ile hastaneye götürüldü.


Olay, 13.00 sıralarında Tosmur Mahallesi İsa Özdemir Caddesi üzerindeki bir sitede meydana geldi. Sitede güvenlik olarak çalışan Muhammet Kiyan (58), kapalı olan bahçe kapısının üzerinden atlarken dengesini kaybedip düştü. Bu sırada kapının yaklaşık 20 santimetrelik uzunluğundaki korkuluk demiri Kiyan'ın sol bacağına saplandı. Talihsiz adamın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, korkuluk demirini Kiyan'ın bacağından çıkaramayınca, demir parmaklıkları kesti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kiyan, bacağına saplanan demirle birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek ameliyata alındı.

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