Bahçede çıkan yangın gecekonduyu kullanılamaz hale getirdi

Antalya'da bahçesinde geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu gecekondunun büyük bölümü çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi. Gecekonduda oturanlar ise büyük panik yaşadı.

Yangın, Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi 1413 Sokak üzerinde bulunan gecekondunun bahçe kısmında saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evin bahçe kısmında bulunan geri dönüşüm malzemelerinden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın evin balkonda bulunan kanepe ve diğer ev eşyalarını da küle çevirdi. Yangın daha sonra odalardan bir kaçına sıçrayarak kullanılamaz hale getirdi.

30 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü

Gecekondunun depo kısmından da alevlerin çıktığını gören ekipler, içeriye müdahale etmekte zorlandı. Ekipler daha sonra demir makası ile kapının kilidini kırarak içeri girdi. Yangın yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü. Yabancı uyruklu kişilerin kaldığı gecekondunun büyük bölümü ise yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı. Yangının nasıl başladığı hazırlanan rapor sonrasında netlik kazanacak.