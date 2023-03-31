Bahçedeki odunlukta çıkan yangın, eve sıçramadan söndürüldü

Antalya'da bir evin bahçesindeki odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi 195. Sokak üzerinde bulunan müstakil evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide çalışma yapan bir iş makinesinin keçesinin kopardığı elektrik teli, evin bahçesindeki odunların üzerine düştü. Odunların alevlenmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını eve ve çevreye sirayet etmeden söndürdü.

Yangında bahçede bulunan bazı ağaçlar da zarar gördü.