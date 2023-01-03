Bahçeşehir Koleji Konyaaltı Kampüsü velilerinden köy okuluna destek

Bahcesehir Koleji Konyaaltı Kampüsü Okul Aile Birliği üyeleri Finike'nin 8 orman köyünden taşımalı eğitimle bölge okulu Arif öyü İlkokulunda ihtiyaç sahibi 30 öğrenciye kışlık bot ve mont hediye etti. Sınıflardaki öğrencilerle bir araya gelen okul aile birliği üyeleri ve kampüs müdür yardımcısı Ferah Başaran, çocuklarla vakit geçirip sohbet etti.

Okul Aile Birliği adına konuşan Akgün Sakarya " Kolej öğretmenleri, yönetimi, öğrencileri ve velilerinin katkılarıyla çocuklarımıza hediyeler getirdik, bu ziyaretten çok güzel anılarla ayrılıyoruz. Çocuklarımızdaki mutluluğu görünce bu desteğin ne kadar anlamlı olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bugün yollarımızın kesiştiği öğrencilerimizin yarın ülkemizin gelişiminde büyük katkıları olacağına bütün kalbimizle inanıyoruz "dedi.