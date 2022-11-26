Bahçeşehir Konyaaltı Kampüsünden dünya birinciliği

Dünya genelinde yapılan ve Kanada merkezli düzenlenen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda 6. Sınıf öğrencisi Deha Kaymak, dünya, Türkiye ve Antalya'da birinci oldu.

Kanada merkezli bir organizasyon olan ve yılda 6 defa gerçekleşen Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda Bahçeşehir Konyaaltı Kampüsü Uluslararası başarının sahibi oldu. 23-24 Kasım tarihinde dünya genelinde yapılan “Canada Caribou Matematik” yarışmasına katılım sağlayan 6. sınıf öğrencisi Deha Kaymak, Dünya, Türkiye ve Antalya'da birinci olarak büyük bir başarıya imza attı.