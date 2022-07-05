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Bahçesinde kenevir ekimi yapan şüpheli yakalandı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde evinin bahçesinde kenevir ekimi yaptığı tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde evinin bahçesinde kenevir ekimi yaptığı tespit edilen şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.


Gazipaşa Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde; Aydın Mahallesi'nde F.I. isimli şahsın ikametinin bahçesinde kenevir ekimi yaptığı bilgisi alınması üzerine Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince şüpheli şahıs ikametinde yakalandı. Şahsın evinin bahçesinde yapılan aramada, 25 kök kenevir bitkisi tespit edildi.


Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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