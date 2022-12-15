Bahtılı Kuruçay Köprüsü ve bağlantı yolları kısmi olarak trafiğe kapatılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt yenileme çalışması nedeniyle Konyaaltı İlçesi Bahtılı Mahallesi Kuruçay Köprüsü ve bağlantı yollarında 16 ve 17 Aralık tarihlerinde kısmi kapatma ve yol daraltması yapılacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Konyaaltı İlçesi Bahtılı Mahallesi ile Zümrüt Mahallesi sınırlarında bulunan Ulu Önder Atatürk Caddesi üzerindeki Kuruçay Köprüsü ve bağlantı yollarında asfalt yenilemesi yapılacağı bildirildi. Çalışma nedeniyle 16 Aralık Cuma ve 17 Aralık Cumartesi günleri Ulu Önder Atatürk Caddesi'nin kısmi olarak trafiğe kapatılacağı ve yer yer de yol daraltmaları yapılacağı kaydedildi.