BAİB, 50 firmayla Fruit Logistica'ya katılacak

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), yılda yaklaşık yarım milyar dolar ihracatı olan yaş meyve sebze sektörünün ihracatını daha da geliştirmek için Avrupa'nın önde gelen fuarlarından ‘Fruit Logistica'ya' katılacak. Almanya'nın başkenti Berlin'de 4-6 Şubat tarihinde gerçekleşecek olan fuarda, Batı Akdeniz'in ihracata yönelik yaş meyve sebze ürünleri tanıtılarak, ihracat bağlantıları için görüşmeler gerçekleştirilecek.

Fruit Logistica Fuarı'na geçen yıl 84 ülkeden 3 bin 239 firma katıldığı, 130 ülkeden 78 bin 74 ziyaretçi geldiği bildirildi. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, önceki yıllarda fuara milli katılım gerçekleştirilirken, bu yıl Birlik olarak bireysel katılım gerçekleştirdiklerini açıkladı. BAİB'in A'dan Z'ye tüm organizasyonu kendi çatısı altında gerçekleştirdiğini ifade eden Başkan Bahar, “Fuar öncesi tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Şık bir stant tasarımı gerçekleştirdik. Sektör temsilcisi 50 firmamızla fuara çıkartma yapacağız. Standımız “Hall 10.1 A-08”de. Almanya'dan ihracatımızı artıracak anlaşmalarla dönmeyi hedefliyoruz.” dedi.

“Bölge ihracatımız için oldukça önemli”

Bu yıl fuar alanında ürünlere daha çok dikkat çekmek adına tadım etkinliği de gerçekleştireceklerini bildiren Başkan Bahar, “Fuar alanında yaş meyve sebze ürünlerimize yönelik tadım etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Böylece Avrupalı ithalatçılara, son tüketicilere yaş meyve sebze ürünlerimizi daha yakından tanıtacağız. Etkinlik kapsamında; taze meyve, taze sebze, portakal suyu, kabak tatlısı, domates çorbası, meyve salatası ikramlarımız olacak. Fuar, Almanya'nın yanı sıra Avrupa genelinde satın alma işlemlerinde son karar verici mercilerinde uğrak noktası olması nedeniyle bölge ihracatımız için oldukça önemli.” diye konuştu.