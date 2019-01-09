BAİB Başkanı Bahar: "Avrasya Yatırım Ajansı kurulmalı"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, BAİB-Moskova İşadamları Birliği (MAP) işbirliği toplantısında Türkiye ile Rusya'nın birlikte kuracağı Avrasya Yatırım Ajansının iki ülke arasındaki ilişkileri daha da geliştireceğini söyledi.

BAİB ile MAP arasında imzalanan protokolün ardından iki kurum arasında başlayan işbirliğinin içeriği ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya BAİB Başkanı Hakkı Bahar, Başkan Yardımcısı Hakkı Ergin Civan, Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail Özandaç, Bahadır Erdoğan, Süleyman Duran, TİM Delegesi Murat Güngör, MAP Uluslararası İlişkiler Başkanı Vladimir Zharov, MAP Türkiye Temsilcisi Abdurrahman Boztaş ve Batı Akdenizli ihracatçılar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BAİB Başkanı Hakkı Bahar, “Üyelerimize MAP hakkında daha detaylı bilgi verebilmek adına bu toplantıyı düzenledik. Bir sonraki toplantıda Türk ve Rus iş insanların bir araya getireceğiz. Ticari anlamda işbirliklerinin oluşması için çalışacağız. Rusya'da yatırım ya da iş yapmak isteyen üyelerimiz MAP'tan teknik destek alacak. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Rusya vatandaşlarının bilgilerine ulaşabilecek. Rusya çok büyük bir coğrafya. Ve Rusya'yı sadece yaş meyve sebze, doğaltaş ve müteahhitlik hizmeti olarak düşünmemek lazım. Geçen yıl Rusya 228 milyar dolar ithalat yaptı. 150 milyona yakın nüfusu olan bu büyük ülkeyi daha geniş bir çerçevede ele almak lazım” diye konuştu.

"İkili ticaretin gelişmesi risklerin de paylaşımını sağlayacaktır"

Avrasya'da ticareti geliştirmek için BAİB-MAP işbirliğinin oldukça önemli olduğunu ifade eden Hakkı Bahar, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi için Avrasya Yatırım Ajansı kurulmasını teklif ederek, "Bu ajans Türk ve Rus iş insanlarının kurduğu şirketleri finansal açıdan desteklemeli. Türk ve Rus iş insanlarının bu yapıdan finansal destek alabilmesi için ortak olmaları zorunlu kılınmalı. Uzun süreli fonlamalı. Yine bu şirketlerin bünyesine Türki Cumhuriyetlerden de yatırımcıların girmesini teşvik edilmeli. Sağlayacağı finans desteği ile Türkiye'de, Rusya'da ve Türki Cumhuriyetlerde yeni yatırımların önünü açmalıdır. Çünkü bu yapı Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin daha gelişmesi açısından önemli bir görev üstlenecektir. İki ülke arasındaki ilişkiler daha nitelikli bir hale gelecektir. Artık farklı ve yeni şeyleri konuşmanın zamanıdır. İkili ticaretin gelişmediği yerde siyaset bir noktada tıkanacaktır. Çünkü risk alınmamış olacaktır. Bizler ne kadar Rusya'ya yatırım yapacaksak, Ruslar da Türkiye'de yatırım yapacaklar. İkili ticaretin gelişmesi risklerin de paylaşımını sağlayacaktır. Riskler dostlukları daha da pekiştirir düşüncesindeyim” dedi.

"Rusya'ya ticari vize kolaylığı sağlıyoruz"

MAP Uluslararası İlişkiler Başkanı Vladimir Zharov ise, Moskova İşadamları Birliği'nin kuruluş amacı, yapısı, faaliyetleri ve üyeleri hakkında bilgi verdi. Üyelerinin Moskova'nın yanı sıra Rusya'nın diğer şehirlerinde ticari faaliyetler yürüttüğünü açıklayan Zharov, dünyanın farklı ülkelerinde temsilcilikleri bulunduğunu belirterek, üyelerinin farklı ülkelerde de iş yaptıklarını açıkladı. BAİB ve MAP arasında başlayan işbirliğinin iki ülkenin iş adamları açısından büyük bir fırsat olduğunu kaydeden Zharov, Rusya'da ticari girişimlerde bulunmak isteyen Batı Akdenizli iş insanlarına kurumsal destek de vereceklerini ifade etti.

MAP Türkiye Temsilcisi Abdurrahman Boztaş da Birliklerine üye olan BAİB üyelerinin yararlanacağı imkanlara değinerek "MAP üyelerine özel Rusça ve Türkçe online ticaret platformu kurduk. MAP üyeleri bu platform sayesinde yatırım tekliflerini, üyelerin taleplerini görebilecek. Türk iş insanları için Rusya'ya ticari vize kolaylığı sağlıyoruz. Normalde 500 dolar olan bu ücret MAP üyeliği ile 100 dolara ticari vize alınabilecek. MAP olarak teknik anlamda destek sağlayacağımız gibi Türk iş insanlarından gelen talepler doğrusunda üyelerimizle ilgili bilgiler de vereceğiz” ifadelerini kaydetti.