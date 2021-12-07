BAİB İngiltere'ye ticaret heyeti düzenliyor

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), ‘Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri' sektörü için İngiltere'nin başkenti Londra'ya yönelik Sektörel Ticaret Heyeti düzenliyor. 21-25 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan ticaret heyeti ile sektörün İngiltere pazarına yönelik ihracatının daha da artırılması hedefleniyor. BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, firmaları yeni iş bağlantıları kurmak ve ihracatlarını artırmak için İngiltere'ye gerçekleşecek heyete katılmaya davet etti.

“İhracat 280 milyon 505 bin dolara ulaştı”

Konu ile ilgili konuşan BAİB Başkanı Çavuşoğlu, “Sektörümüzün geride kalan 11 aylık dönemde gerçekleştirdiği ihracat 280 milyon 505 bin dolara ulaştı. Sektörümüz her ay ihracatını artırarak, sistemli bir şekilde büyümesini sürdürüyor. Biz de BAİB olarak, sektörümüzün ihracatını daha da geliştirmesi ve yeni iş anlaşmaları yapılmasını sağlamak için İngiltere'ye yönelik sektörel ticaret heyeti düzenliyoruz. İngiltere, Ticaret Bakanlığı'mız tarafından hedef ülke olarak belirlendi ve destekleme kapsamında” dedi.

“Firmaları fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum”

Devlet desteğinin yanı sıra firmaların BAİB tarafından da destekleneceğini ifade eden BAİB Başkanı Çavuşoğlu, “Ticaret heyeti organizasyonuna yönelik çalışmalar devam ediyor. Program çerçevesinde firma ziyaretleri gerçekleştirilecek. Üye firmalarımız ile İngiliz firmaları B2B organizasyonunda iş görüşmeleri gerçekleştirebilecek. Ziyaret edilecek, iş görüşmeleri yapılacak firmalar Ticaret Ataşeliğimizin katkılarıyla belirlenecek. Firmalarımızı fırsatı değerlendirmeye davet ediyorum. Heyete katılmak isteyen firmalarımız başvurularını 14 Aralık 2021 tarihine kadar Birliğimize yapması gerekiyor” diye konuştu.