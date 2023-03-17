BAİB'den Yeni Nesil İhracat Destekleri eğitimi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) organizasyonu ile Ticaret Bakanlığı tarafından Antalya'da ‘Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programı' düzenlendi. Eğitimde Ticaret Bakanlığı, EXIMBANK ve İGE A.Ş. yetkilileri tarafından 2022 yılında yürürlüğe giren yeni nesil ihracat e-ihracat destekleri ve ihracatın finansmanında sağlanan kolaylıklar hakkında detaylı bilgi verildi. Programda nicelik ve nitelik açısından daha da geliştirilen destekler örneklerle anlatılırken, eğitime katılan yaklaşık 150 firmanın temsilcilerinin soruları da yanıtlandırıldı.

Antalya, Burdur ve Isparta illerinde faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin takip ettiği programına BAİB Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükyaman, BAİB TİM Delegesi Mehmet Özel, BAİB Genel Sekreteri Ümit Sezer de katıldı. Eğitimde İhracat Genel Müdürlüğü Şube Müdürü V. Jülide; Çermikli Kobi ve Kümelenme Destekleri, Ticaret Uzmanı Mustafa Yılmaz; Tanıtım ve Fuar Destekleri, Ticaret Uzmanı Tülay Uyanık Nachtwey; Markalaşma ve Tasarım Destekleri, Ticaret Uzman Yardımcısı Sarenaz Yüksel; E-İhracat Destekleri, İGE A.Ş. İnsan Kaynakları ve Ürün Yönetimi Direktörü Elif Neslihan Sezgin; İhracatı Geliştirme A.Ş., Türk Eximbank Antalya Şube Müdürü Barış Tolga Yetkin, TÜRK EXİMBANK kredi ve sigorta programları hakkında bilgi verdi.

Eğitimde, bölgedeki ihracatçıların URGE Projelerine, Sektörel Ticaret Heyeti programlarına katılarak, devlet desteklerinden yararlanabileceği ve bu vesileyle yeni pazarlara erişim için avantajlar sağlayabilecekleri vurgulandı. Firmalarımızın Türk Eximbank kredilerinden uygun şartlarda yararlanabilecekleri, krediye erişimde ihtiyaç duyulan teminat temininde yaşanan güçlüklerin İGE A.Ş.nin kefalet programları sayesinde özellikle KOBİ'ler için kolayca aşılabileceği, yeni uygulamaların firmalarımız tarafından yakından takip edilmesi gerektiği kaydedildi.