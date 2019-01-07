BAİB'in 2019 yılı ihracat hedefi 2 milyar dolar

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği(BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Antalya, Isparta ve Burdur'u içine alan BAİB üzerinden 2018 yılındaki toplam ihracat rakamının 1 milyar 756 milyon 164 bin 54 dolar olduğunu kaydetti. Bahar 2019 yılı hedeflerinin ise 2 milyar dolarlık ihracat olduğunu vurguladı.

BAİB Başkanı Bahar, 2018 yılı ihracat rakamlarını, yönetim kurulu üyeleri Süleyman Duran, Bahadır Erdoğan, Hatice Öz ve başkan yardımcıları Hakkı Ergin ve Abdullah Bulut'unda yer aldığı toplantıyla açıkladı.

Bahar, BAİB olarak 2018 yılında çeşitli fuarlara, 7 uluslararası etkinliğe katıldıklarını belirtti.

"Afrika'nın önemi"

Afrika'nın keşfedilmesi gereken bir bölge olduğunun altını çizen Bahar, “ Dışişleri Bakanlığı orada elçilik sayısını arttırdı. Hava yollarının uçmadığı nokta kalmadı. Türkiye'nin orada istikrarlı ve insancıl şeklindeki duruşunu, ticarete dönüştürmek bizlerin vazifesi. Kenya, Mozambik, Tanzanya, Uganda bölgeleri, tarım teknolojileri, tohum, sera ürünleri damlama sulama gibi pek çok ürüne ihtiyacı var. Burkina Faso ve Batı Afrika'da ciddi gelişmeler olacak. Değişik sektörlerde fırsatlar var. Deniz taşımacılığıyla bunları yapma imkanımız daha da genişliyor.” ifadelerine yer verdi.

"Roro seferi"

Antalya,Trieste Roro seferleri hakkında bilgiler veren Hakkı Bahar, “ 1220 Avro düşük maliyetle ürün göndereceğiz. Kapılardaki engellerle karşılaşmayacağız. Bu hattın zaman içinde devreye girmesiyle maliyet ve kayıt dışılar düşecek. Otobanlarımız daha az yıpranacak. Trieste merkez Avrupa demek. Antalya'dan Trieste'ye 52 saatte gidiyor. 2019-Ocak veya şubat ayında başlayacak.” dedi.

Bahar, 2019-2020 yılında Rusya'da yaş sebze meyve sektöründe bir lojistik merkez açma noktasında projelerinin olduğunu bildirdi.

"Madencilik sektörü önde"

2018 yılı içinde en çok madencilik sektöründe 485 milyon dolarla önde olduğunu belirten Bahar,“Yaş sebze meyve sektörü 449 milyon dolar, kimyevi maddeler 166 milyon dolar, mobilya, kağıt, orman ürünleri 145 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 106 milyon dolarla tamamladı. Burada en fazla ihracat yaptığımız ülkeler Çin tek başına 250 milyon dolar, Almanya,121 milyon dolar, Rusya 114, ABD 72 milyon dolar, Romanya 61 milyon dolarla devam ediyor.” dedi.

"Çin'deki sorunlar"

Çin'e mermer ihracatı noktasındaki düşüşten bahseden Bahar, “ Çin mermeri bizden blok olarak almayı istiyor. Kendi ürünlerini ortaya çıkarmak istiyor. 2018 yılındaki ticaret savaşlarının ekonomiye etkileri, bazı bölgelerin yeşil ekosisteme geçmeleri nedeniyle Çin'de fabrikalar kapatıldı. Çoğu proje yavaşladı yada durağan oldu. Çin mermeri blok olarak almayı istiyor. Ocakların açılımına izin verilmeli ki ürünü çeşitlendirelim. Modası geçtiği zaman ürünü satamıyorsanız. Yeni ocakların çevreyle dost, doğaya zarar vermeden öncelik vermeli ve yeni ocaklarla ilgili ruhsat girişimlerin ivedilikle verilmesini istiyoruz. O nedenle yeni pazarları kaçırmayalım. Limra ve Burdur bejindeki açığı farklı coğrafyalara işlenmiş olarak satma çalışmalarımız var.” diye konuştu.

"Antalya,Burdur,Isparta verileri"

Antalya olarak il bazında 1 milyar 280 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerinin vurgulayan Bahar, “ Burada 1563 ihracatçı firmamız oldu. Antalya'da bazında lider sektör yaş sebze meyve, madencilik, mobilya, kağıt ve orman ürünleri. Isparta 281 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 175 ihracatçı firması var. Lider sektör madencilik, kimyevi maddeler ve yaş sebze meyve. Burdur ise 194 milyon dolarlık ihracatı oldu. 174 ihracatçı firması var. Burdur'un lider sektörleri madencilik, savunma ve havacılık sanayi, demir ve demir dışı metaller.” dedi.

Bahar, 2019 yılı için hedeflerinin 2 milyar dolar, 2023 yılı için ise 5 milyar dolar olduğunu işaret etti.