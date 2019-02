Bakan Çavuşoğlu: ”2023'te sadece sağlık turizminden 50 milyar dolar kazanacağız”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ”İddia ediyorum ki biz biraz daha gayret edersek, iyi tanıtırsak 2023'te sadece sağlık turizminden 50 milyar dolar kazanacağız. Bu da bizim tüm cari açık problemini çözecek” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisinin açılış törenine katıldı. Burada kürsüye davet edilen Bakan Çavuşoğlu, yargıda vatandaşların Ankara ya da başka bölgelerdeki adli kurumlara gitmeden sorunlarının çözebildiğini ifade etti.

“Ülkemiz için önemli bir çalışma olacak”

Bakan Gül ile Alanya Adliyesine yapılan ek hizmet binasını gezdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gereği yargının tarafsızlığının, bağımsızlığının tesis edilmesi, yargının hızlı işletilmesi, tutukluluk süresi, ifade özgürlüğü dahil her şeyi kapsayan yargı reformu stratejisini arkadaşlarıyla beraber hazırlıyor. Kabinemize sunum yaptı. Reform, demokrasi ve insan hakları özellikle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, hukukun üstünlüğü bakımından devrim niteliğinde reform stratejisi hazırladığı için teşekkür ediyorum. Bu ülkemiz için önemli bir çalışma olacak" dedi.

“Geçen sene 45 milyon turist ağırladık”

Türkiye'de iki üniversite bulunan tek ilçenin Alanya olduğunu belirterek yapılan yatırımları anlatan Çavuşoğlu, ”Eğitimin yanı sıra Alanya'ya kazandırılan sağlık tesisleri dolayı çok mutluyum. Konaklı ve Payallar bölgesinde 500 yataklı hastane yakın zamanda hizmete açılacak. Alaaddin Keykubat Üniversitesi için arazi hazır ve tıp fakültesi de yapılacak. Geçen sene 45 milyon turist ağırladık. 2023'te 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir hedefliyoruz İddia ediyorum ki biz biraz daha gayret edersek, iyi tanıtırsak 2023'te sadece sağlık turizminden 50 milyar dolar kazanacağız. Bu da bizim tüm cari açık problemini çözecek" diye konuştu.

“Diklenmeden dik durmaya devam ederiz”

Kalkınmanın yerelden başladığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye ne kadar güçlüyse dünyanın her yerinde güven içinde oluruz. Diklenmeden dik durmaya devam ederiz. Şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde burçların tepesinde dalgalandırmaya devam ederiz. Önümüzdeki seçim sadece arkadaşlarımızı tekrar seçtirme seçimi değil. Türkiye'nin istikrarı için çok önemli. Önce can sonra canan derken memleket meselesini Alanya'dan daha düşük gördüğümüz için değil. Siz Alanya'ya kim iyi hizmet verecek karar vereceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Bunlar gönülden alınmış kararlardır”

'Cumhur İttifakı' gereği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararların kendileri için talimat olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi: ”Bunlar gönülden alınmış kararlardır, siyasi hesaplar için alınmış kararlar değildir. Ülkemizin geleceği için birlikte istişareden sonra alınmış kararlardır."

“Allah memleketimizden devletimizden razı olsun, dedirtmek bizim en büyük görevimizdir”

Adalet Bakanı Gül ise Türkiye'de her alanda halının altına süpürülmüş sorunları kaldırıp, çöze çöze ilerlediklerini belirterek, yargıda hedef süre uygulamasıyla önemli adım attıklarını aktardı. Gül, "1 Ocak'tan itibaren adliyede vatandaşımız davasını açınca vatandaşa belge veriyoruz. Ey kardeşim, senin davanı 100- 150 günde bitireceğiz. İşte belgesi budur. Biz bunu bitirmeyi taahhüt ediyoruz; çünkü geç gelen adalet, adalet değildir. 2, 3, 5 yıl sürecek dava kesinleşecek; ondan sonra 'Al sana, adaletini veriyoruz'. Geçmiş olsun. Bana şimdi lazım. Hasta ölmeden, adaletin gecikmeden tecelli edilmesi lazım. O binaların içerisinde adaletin tesisi binaların yapılmasından önemli. Adliyenin kapısından giren vatandaşımıza 'Evet, ben hakkıma ulaştım. Adaleti tecelli eden hakimler, savcılar; Allah memleketimizden devletimizden razı olsun' dedirtmek bizim en büyük görevimizdir" dedi.

“Ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandırmak için yapılan birlikteliktir”

Ülkedeki huzur, birlik ve beraberliğin daha iyiye taşınması için çalıştıklarını aktaran Bakan Gül, "Particilik yapmıyoruz. Partiler bir tarafa, memleketimiz bir tarafa. Bugün nasıl ülkemizin huzurunu bozmak isteyenleri, çukur kazmak isteyenleri kazdıkları çukura gömdüysek bu ülkenin birliğini, beraberliğini bozmak isteyenlerle mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz. Kimse beraberliğimizi bozamayacak. O çukurları kazan teröristlere sırtını dayayanlara değil, bu milletin evlatlarına sırtını dayayan 'Cumhur İttifakı'na oy istiyoruz. 'Cumhur İttifakı' bu ülkenin bekasını korumak, ay yıldızlı bayrağımızı özgürce dalgalandırmak için yapılan birlikteliktir" diye konuştu.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Türkiye'de son 16 yıldır vatandaşın sağlık hizmetine ulaşımında çok önemli işler yapıldığını anlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de “Mezara kadar sürecek” dediği 'Cumhur İttifakı'nın, Alanya'ya önemli kazançları olacağını belirtti. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise tesisin, sosyal belediyecilik anlayışının en iyi örneklerinden biri olduğunu söyledi. Alanya'nın, nüfusu ile 22 ilden büyük olduğunu vurgulayan Yücel, tesisin hasta yakınları için otel konforunda tasarlandığını dile getirdi. Yücel, 'Cumhur İttifakı'nı zaferle taçlandıracaklarını sözlerine ekledi. Tesiste konaklayan Dursun Tan da fizik tedavi gören hastası için Sivas'tan geldiğini, tesiste 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Gül, tesisin açılış kurdelesini kesti. Açılışa ayrıca Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik ile MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Çavuşoğlu, Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi açılış törenine katıldı

Bakan Gül, törenin ardından ilçeden ayrılırken Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi açılış törenine katıldı. Burada da konuşan Çavuşoğlu, yeni hizmete açılan Alanya Belediyesi Cenaze Hizmetleri Biriminde emeği geçenlere teşekkür ederek gündeme dair konuşmalar yaptı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Alanya Rus Kültür ve Eğitim Derneği ziyaretinde bulundu. Basına kapalı geçen ziyarette Çavuşoğlu yerleşik Ruslarla sohbet etti.