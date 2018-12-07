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Bakan Çavuşoğlu, AGC Başkanı Yeni'nin kayınbabasını ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AGC Başkanı Mevlüt Yeni’nin kayınbabası İsmail Çıtırgı’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AGC Başkanı Mevlüt Yeni'nin kayınbabası İsmail Çıtırgı'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.


Antalya'da temaslarını sürdürecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni'nin hastanede yatan kayınbabası İsmail Çıtrgı'yı ziyaret etti.


Bakan Çavuşoğlu'na Antalya Valisi Münir Karaloğlu'da eşlik etti.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın ise Alanya ilçesinde çeşitli programlara katılacak.

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