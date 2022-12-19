Bakan Çavuşoğlu, ALTSO heyetini kabul etti

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Meclis Başkanı Mehmet Kural ve Yönetim Kurulu üyeleri, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

ALTSO Başkanı Eray Erdem ve yeni yönetimi, gerçekleştirdikleri Ankara programındaki ilk ziyaretlerini Anıtkabir'e yaptı. Bu ziyaret, ALTSO tarihinde de bir ilk oldu. ALTSO heyeti, Anıtkabir'in ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da yer aldı. Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen ziyaret yaklaşık 1 saat sürdü. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan ve yönetimini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Çavuşoğlu, "Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı'mız Eray Erdem ve yeni yönetimini tebrik ediyoruz. El birliği içinde güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Hem Eray Başkan'a hem de Meclis Başkanı'mız Mehmet Kural ile yönetim kurulu üyelerimizin çok dinamik, tecrübeli ve değerli arkadaşlar olduğunu görüyorum. Geçmişte olduğu gibi bizlere ihtiyacı oldukları her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.

ALTSO Başkanı Eray Erdem de yaptığı açıklamada, "Anıtkabir'den sonra Ankara'daki ilk ziyaretimizi Alanya'mızın ve ülkemizin büyük bir değeri olan Bakanımız ile başladık. Çok sayıda programına rağmen bizlerle çok kıymetli zamanlarını paylaştılar. Alanya'mızdaki son gelişmeleri ve planlarımızı kendisine aktardık. Her konuda vereceği desteğin bizler için önemine değindik. Sağ olsunlar geçmişte olduğu gibi bundan sonra da desteğini bizlerden esirgemeyeceğini ifade ederek bizleri sevindirdiler. Biz de Alanya'mız yararına olacak her çalışmada kendisinin kapısını çalacağımızı beyan ettik" dedi.