Bakan Çavuşoğlu: “Bu ittifak vatanı için ölmeye hazır insanlar kurmuştur”

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ”Cumhur ittifakımız, Türkiye'nin bekasıdır, milletin aklıdır. Türkiye'yi gelecek hedeflere ulaştırmak için milletimizi birleştirmek için kurulmuştur. Bu ittifakı vatanını, milletini seven, bayrağı, devleti, vatanı için ölmeye hazır insanlar kurmuştur” dedi.

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı.

Açılışta Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Bizim ittifakımız, Cumhur ittifakımız, Türkiye'nin bekasıdır, milletin aklıdır. Türkiye'yi gelecek hedeflere ulaştırmak için milletimizi birleştirmek için kurulmuştur. Bu ittifakı vatanını, milletini seven, bayrağı, devleti, vatanı için ölmeye hazır insanlar kurmuştur. Diğer siyasi partilere oy vermiş Alanyalı hemşehrilerimiz gerçekleri gördü. Karşılarında kurulan ittifakın için de "HDP var mı? Bunlar hain mi, bunlar PKK'nın kontrolünde mi? Peki zillet ittifakı ne? Bunlar kontrol etmiyor mu? Peki bu zillet ittifakının içinde FETÖ var mı? Var. Bu ittifakı FETÖ kurmadı mı? Onlar kurdu. Cumhur İttifakı'nın içinde yer alan MHP ve AK Parti Türkiye'yi 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaştırmaya çalışıyor” dedi.

“Alanyalılar teröristlerin içinde olduğu bir ittifaka oy vermez”

Alanı dolduran kalabalığa "Zillet ittifakının içindeki hainler Türkiye'yi bölmek için çalışmıyorlar mı?" diye soran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:” "Peki siz bunlara geçit verecek misiniz? Nasıl biz PKK, DHKP-C, PYD, YPG'yi inlerine çukurlarına gömdüysek, sizler de bunları sandıkta, 31 Mart'ta gömmeyecek misiniz? Bu ittifakın içindeki partileri bir kenara bırakıyorum? Ne kadar hain varsa, ne kadar bölücü varsa, ne kadar terör örgütü varsa, bunların içinde. Alanyalılar teröristlerin içinde olduğu bir ittifaka oy vermez, vermeyecek. İşte daha fazla anlatmama gerek var mı? Cumhur İttifakı'na destek vermeniz için başka bir şey söylememe gerek var mı? Siz müsterih olun, milletimiz bunlara geçit vermez. Alanyalılar, Antalyalılar geçit vermeyecek. Siz müsterih olun, arkadaşlarımızı tekrar iş başına getirin.”

Türel: “Cumhur İttifakı olarak çok daha güçlüyüz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise yatırımlarıyla Alanya'yı marka şehir yapacaklarına vurguladı. Alanya'nın her zaman güzel olduğunu belirten Türel, “bugün Cumhur İttifakı olarak çok daha güçlüyüz. Memleketini ve vatanını seven herkesle güçleniyor Alanya ittifakına ve Antalya İttifakı oluyor. Kapalı kapılar ardında gizli görüşmelerle yapmıyoruz. Gönül gönüle kol kola memleketini seven kardeşlerimiz ve vatandaşlarımızla yapıyoruz. Başka ittifaklar içerisinde bir takım kirli pazarlıklar yapılıyor. Terör maşaları yer alıyor. Gönül ittifakımızda vatanını seven ülkesine sadık insanlarla yürüyoruz. Alanya'mızda da bundan böyle marka şehir olma yolunda vizyon sahibi projelerimizi hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yücel: “Alanya'mız için kutlu bir yola çıktık”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de "Dünyanın en güzel şehri göz bebeğimiz Alanya'mız için kutlu bir yola çıktık. Bu kutlu yolda teşkilatlarımız ve yol arkadaşlarımızla omuz omuza, gönül gönüle hep beraber yürüyeceğiz. Güçlü bir Türkiye, güçlü bir Antalya, güçlü bir Alanya için çalışacağız. Alanya'nın menfaatlerini herşeyin üzerinde tutan dostlarımızla birlik içerisinde üretken belediyecilik politikalarımızla Ak Parti'nin gönül belediyeciliğini birleştireceğiz. İnanıyorum ki Akdeniz'de rekor bir oyla zaferi biz alacağız. Üç hilali bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. Alanya halkının sevgisine ilgisi ve güvenine layık olmak en temel amacımızdır. Alanya sevdamız herşeyin üzerindedir. Vizyon sahibi bir ekiple Alanya'yı hizmetle buluşturmaya devam edeceğiz. Alanya'yı bütün farklılıklarıyla kucaklayarak gençlerimize daha güvenli yarınlar bırakmak için gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz. Ülkemizin bekası ve istikrarı için Antalya'da Türel, Alanya'da Yücel diyoruz. Seçim Koordinasyon Merkezi'miz Alanya'mıza hayırlı uğurlu olsun. Kendimi önce Allah'a sonra sizlere emanet ediyorum" şeklinde konuştu.

Taş: “Cumhur İttifakı'nın mayası tutmuştur”

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise "Alanya'da Cumhur İttifakı'nın mayası tutmuştur. İnşallah Cumhur İttifakı olarak zillet ittifakına Osmanlı tokadını patlatacağız. Sizlerin de desteği ile. Kardeşce yaşayarak ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Antalya ve Alanya'mızı Ak Parti döneminde nasıl hizmetler aldığını hep birlikte gördük. 31 Mart 2019 tarihinde Alanya'da Adem Murat Yücel, Antalya'da da Menderes Türel hizmetlerine devam edecekler. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun" ifadelerini kullandı.

Toklu: “Zafere sizlerle birlikte ulaşacağız”

Alanya AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu,”15 Temmuz ruhuyla başlayan Cumhur İttifakı, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Antalya ve 19 ilçesinde de sürmektedir. Antalya'da Menderes Türel, Alanya'da Adem Murat Yücel'i destekleyecek ve zafere sizlerle birlikte ulaşacağız. Bugüne kadar Alanya'da şeytanın bacağını kıramadık, inşallah bundan sonra hükümetimizin, bakanımızın ve sizlerin desteği ile zaferi göğüsleyeceğiz. Antalya'da Türel Alanya'da Yücel diyorum" dedi.

Türkdoğan: “Cumhur İttifakı millet aklı geleceğin teminatı diyorum”

Alanya İlçe MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da Menderes Türel ve Adem Murat Yücel'de destek verdiklerini söyledi. Türkdoğan, “Doğal mecrasında gelişen Cumhur İttifakı Türkiye'nin her yerinde zaferle taçlanacaktır. Gerek Antalya'da gerek Alanya'da hizmetleriyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde. Sandıkta yüzde 70'in üzerinde bir oyla Cumhur İttifakı'nı sandıktan çıkaracağız. Cumhur İttifakı millet aklı geleceğin teminatı diyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene" diye konuştu.

Konuşmaların ardından SKM açılışı gerçekleştirildi.