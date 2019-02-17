Bakan Çavuşoğlu: “Cumhur İttifakı'na ihanet edenler bunun bedelini öder”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'na ihanet edenlerin bunun bedelini ödeyeceğini belirterek, "Bu süreçten trenden inenler bir daha geri binemez. Biz devlet, millet bekası diyeceğiz, birileri kalkıp nefsini düşünecek. Koltuk sevdasıyla davasına ihanet edenlerin bizimle işi olmaz. İster AK Parti olsun, ister MHP. Bunu kabullenemeyiz" dedi.

Antalya'da programlarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Elmalı ilçesinin ardından Korkuteli ilçesine geçerek, Cumhur İttifakı Seçim Merkezi'nin açılışına katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda adayı Menderes Türel'i yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçeceklerini söyleyen Çavuşoğlu, son 5 yıldır yapılanları bildiklerini kaydetti. CHP zihniyetinin Antalya'yı 10-15 sene geriye götürdüğünü söyleyen Çavuşoğlu, “Bu zihniyete Antalya'yı tekrar emanet eder misiniz? O zaman çok çalışacağız” dedi.

“O ittifakın amacı da yapmak, imar etmek değil, yıkmak ve yakmak”

Ankara'dan gelen destekle Antalya'ya gelen gücü birleştirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, “Raylı sistemin ilk test sürüşünü yaptık. 12 kilometre, 4 buçuk ayda bitirildi. İşte bu vizyondur. Evet şimdi biz bu seçime Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Bu ittifak herhangi bir kişiyi belediye başkanı olarak seçtirmek değildir. Bu ittifakın içinde teröristler yoktur ve olamaz. Zillet ittifakında HDP var mı, var, terörist var mı, evet var. O ittifakın amacı da yapmak, imar etmek değil, yıkmak ve yakmak” diye konuştu.

“Bu dava adamlığı değildir”

Milletin bekası için kurulmuş Cumhur İttifakı'na ihanet edenlerin bunun bedelini ödeyeceğini söyleyen Çavuşoğlu, kendisini düşünenler ve sadece koltuk sevdalısı olan insanlarla işleri olmayacağını belirtti. Çavuşoğlu, “Bu süreçte trenden inenler bir daha geri binemez. Biz devlet, millet bekası diyeceğiz, birileri kalkıp nefsini düşünecek. Koltuk sevdasıyla davasına ihanet edenlerin bizimle işi olmaz. İster AK Parti olsun, ister MHP. Bunu kabullenemeyiz. Çok açık söylüyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli talimat verecek, ondan sonra onları dinlemeyeceğiz ve nefsi davranacağız. Bu dava adamlığı değildir. Biz yolumuza Türkiye sevdalılarıyla devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Memleketi Alanya'yı örnek göstererek, Alanya Belediye Başkanı ve adayının MHP'li Adem Murat Yücel olduğuna değinen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Ben Alanya'da nefsi davrandım mı? AK Parti adayı olacak dedim mi? Burada kimse özellikle partimizin adını kullanarak kurnazlık ve simsarlık yapmasın. Bakın, Finike'de AK Parti belediye başkanı vardı ve gayet başarılıydı. Kaan Osman Sarıoğlu ile beraber siyaset yaptık. Hepimiz beraber Cumhur İttifakı çatısı altında birleştik. MHP ve AK Parti'de alınan kararda Finike'de MHP'den Cumhur İttifakı olarak bir arkadaşımıza verilmesi kararı alındı. Kaan Osman Sarıoğlu ise ‘Ben dava adamıyım. Ben partimin aldığı kararın arkasındayım ve ittifaka bağlıyım' dedi. İşte gerçek dava adamı budur. Bizim için Kaan Osman Sarıoğlu dava adamıdır, yol arkadaşımızdır. Onu da mağdur etmeyiz.”

Bu noktaya kolay gelinmediğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “17 yıldır bizim için kolay mıydı? En büyük hainliği 15 Temmuz 2016'da gördük. Bu Cumhur İttifakı'nın temeli 15 Temmuz 2016'da atıldı. Adı konulmadı ama sahada ve dış politikada hep vardı. Dış politikada MHP desteğini çok gördük. Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla yurt dışındaki tüm teşkilatlar hep yanımdaydı. O günden bu yana adı konulmamış ittifaka, Cumhur İttifakı dendi. Bu ittifak, milletin bekası için kurulmuştur. Seçime kadar değil, mezara kadar devam edecek ittifaktır. Korkuteli'nde zillet ittifakını bilmeyen var mı? Bir hatadır İYİ Parti'ye gitmiş milliyetçi kardeşlerimiz de dönmeye başladı” diye konuştu.