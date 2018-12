Bakan Çavuşoğlu: ”Engel her zaman zihinlerdedir”

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda Down Sendromlu çocuklar için düzenlenen “Hour Of Code” eğitimi toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Toplumumuzdaki her bireyi bizim kazanmamız gerekiyor. Bunlar bize bir şey daha gösteriyor ki bizim aramızda hiç engel yok. Esasen engel her zaman zihinlerdedir. O perdeler kalktığı zaman hayatta da uygulamada da görüyoruz ki hiçbir engel yok" dedi.

Bir dizi temaslar için memleketi Alanya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak Litvanya Fahri Konsolosluk ofisi açılışına katıldı. Ardından bir otelde düzenlenen Litvanya Fahri Konsolosluk Belge Törenine katılan Bakan Çavuşoğlu daha sonra Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Okulun'da Down Sendromlu çocuklar için düzenlenen “Hour Of Code” eğitimi toplantısına katıldı. Burada kürsüye davet edilen Çavuşoğlu, bu anlamlı törende olmaktan dolayı mutlu olduğunu aktardı.

"Toplumumuzdaki her bireyi kazanmamız gerekiyor"

Çavuşoğlu, "Bugün Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nda öğrenciler için verilecek yazılım dersini başlangıcını yapıyoruz. Özellikle yazılım derslerimizin down sendromlu çocuklarımıza çok anlamlı. 2 hafta önce yine Alanya'ya geldiğimde bir devlet okulunu ziyaret etmiştim ve burada da yine down sendromlu öğrencilerimizin hayata kazanılması dersler veriliyordu. Alanya'ya malum özellikle turizm sektörü dolasıyla çocuklarımızın bu sektörde eğitim görerek hem hayata kazandırılması ve iş bulması çok önemli. Toplumumuzdaki her bireyi bizim kazanmamız gerekiyor. Bunlar bize bir şey daha gösteriyor ki bizim aramızda hiç engel yok. Esasen engel her zaman zihinlerdedir. O perdeler kalktığı zaman hayatta da uygulamada da görüyoruz ki hiçbir engel yok. Alanyalı olmaktan her zaman onur duyuyorum ama en çokta Alanyalı hayırsever hemşehrilerimde gurur duyuyorum. Alanya'da sadece 44 devlet lisesi, birçok ortaokul ve ilkokulda var. Onlarda da görüyorsunuz ki hep hayırseverlerin isimleri var. Zamanoğlu ailesini yakından tanıyorum ve bu okulu da para kazanmak için değil, çocuklarımıza eğitim vermek için yaptırdılar. Tıpkı diğer hayırseverler gibi ve ben Alanyalı hemşehrilerimle gurur duyuyorum. Tabi bu sosyal projeleri Türkiye'nin her yerinde hayata geçiren firmalarımız ve kuruluşlarımız var. Uluslararası Dwon Sendrom Federasyonumuzda gerçekten çok aktif çalışıyor. Bugün burada ilk defa down sendromlu çocuklarımıza bilgisayar yazılım dersi veriliyor, bunu çok anlamlı buluyorum ve başarılar diliyorum" dedi.