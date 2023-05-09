Bakan Çavuşoğlu: "'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz"

'Erdoğan gitmeli' yazıyorlar. Onlar Erdoğan gitsin istiyorlar; çünkü bugün kadim Türk yurdu Karabağ'da anlı şanlı Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Onlar Erdoğan gitsin istiyorlar; çünkü onlar ne kadar silah mühimmat verseler de PKK'ya, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurdurmuyor. Yahu, biz bu 'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz, hala akıllanmadılar" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen esnaf buluşmasının konuğu oldu. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Gerek uluslararası toplantı ve organizasyonları Antalya'mızda gerçekleştirerek, gerekse Antalya'mızı her türlü platformda en güzel şekilde temsil ederek şehrimize katma değer katıyorsunuz. Bugüne kadar Antalya'ya kattığınız değer, Antalyalıların yaşamını kolaylaştıran tüm eserleriniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu ve milletvekillerimizi birliğimizde ilk kez ağırlamıyoruz. Bugüne kadar ne zaman başımız sıkışsa yanına koştuk. Kendisi ne zaman 'Derdimiz var yetiş Bakanım' desek yanımızda oldu. Tüm dertlerimize, sıkıntılarımıza hiçbir fark gözetmeksizin sanki esnaf ahisi gibi çareler üretti. Son olarak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Kayseri mitinginde küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitlenerek 7 bin 200 güne indirilmesi müjdesi verildi. Bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sayın Bakanım size ve tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize teşekkür ediyor, ‘Güçlü Ekonomi, Güçlü Ticaret ve Güçlü Türkiye' için vermiş olduğunuz mücadelede başarılarınızın devamını temenni ediyorum. Ülkemize ve milletimize hizmetlerinizden dolayı minnettarız. Sağ olun, Var olun. Biz sizden razıyız, Allah da sizden razı olsun" dedi.

"102 bini aşkın üyemizle devletimizin yanında yanındayız"

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin tüm ülkede sağduyulu geçmesini temenni eden Dere, “Antalya'mızı ve ülkemizi temsil etmek için aday olan herkese başarılar diliyorum. Genel seçimler ülkemiz, milletimiz, esnaf ve sanatkarlarımız ve tüm vatandaşlarımız için şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kazanan Türkiye ve Antalya olsun. Bizler de Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak 102 bini aşkın üyemizle kocaman bir aile olarak her zaman devletimizin yanında yanındayız" açıklamasına yer verdi.

“Esnaf ailesinin bin yıllara dayanan gelenekleri var”

Birliğin 57 yıldır, Antalya esnafının bereketi ve beraberliği için çok kıymetli bir görev üstlendiğini belirten Bakan Çavuşoğlu ise, AESOB'un 2023 yılına 100 bini aşkın üye ile girdiğini sözlerine ekledi. Bunun büyük bir aile anlamına geldiğini açıklayan Bakan Çavuşoğlu, “Nasıl Türk ailesinin milletimizin şuurunu, kimliğini yansıtan değerleri varsa; esnaf ailesinin de bin yıllara dayanan gelenekleri var. Esnaf ve sanatkarlarımızın, Anadolu'yu Türk ve İslam yurdu yapan Ahiliğe ve Ahi Evran-ı Veli'ye uzanan köklü geleneğinden bahsediyorum. Dünya üzerinde, işine başlarken Rabbine şöyle dua eden başka bir esnaf var mıdır; 'Bizleri alırken satanı gözeten, satarken alanı gözeten, ölçüye ve tartıya dikkat eden, sözüne ve işine güvenilir, emin kimselerden eyle. Bizleri başkalarına faydalı olan ve ilmiyle amel edenlerden eyle. İsraftan, cimrilikten, azgınlıktan, korkaklıktan, acizlikten, tembellikten, ahlaksızlıktan ve haddi aşmaktan sana sığınırız. Amin'" sözlerine yer verdi.

“Pandemi döneminde esnafımıza 4,6 milyar TL kaynak aktardık”

21 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yurt içinde ve yurt dışında Ahilik duasını kendilerine şiar edindiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, “Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında durduk. Ahilik kültürünün yaşatılmasına yönelik çalışmaları destekledik ve Esnaf Ahilik Sandığını kurduk. Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu'nu yürürlüğe koyduk. Sizlere özel bilgi sistemi oluşturduk ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir strateji belgesi hazırlayarak uygulamaya koyduk. Esnaf Muaflığı Sistemi'ni geliştirerek yaklaşık 850 bin esnafımızın kazancına vergi istisnası getirdik. Esnaf ve sanatkarlara yönelik küçük sanayi sitelerinin yapımında TOKİ imkanlarını seferber ettik. Yeni iş kuran gençlerimize 3 yıl boyunca belirli bir tutara kadar kazanç istisnası getirdik; sermaye şirketleri için vergi muafiyeti sağladık. Pandemi döneminde gelir kaybı ve kira desteği çerçevesinde esnafımıza 4,6 milyar TL kaynak aktardık. 2002'de 5 bin TL olan esnafa özel faiz indirimli kredi limitini 2023'te 500 bin TL'ye çıkardık” ifadelerine yer verdi.

“1 milyon küçük esnaf faydalanacak”

2002'de yüzde 40 olan esnafın kullandığı kredi faiz oranını 2023'te yüzde 9,5 seviyesine çektiklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Son olarak, Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdiler; küçük esnaf için prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Bundan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak. Bunlarla elbette yetinmeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı, üretimin, verimliliğin, büyümenin; yani esnaf ve sanatkarlarımızın da yüzyılı olacak. Küçük esnafımızın büyük firmalara iş yapmalarını sağlayacak bütün girişimleri destekleyeceğiz. Meslek kuruluşlarımızın kurumsal ve finansal yapılarının güçlendirmeye devam edeceğiz. Hazine destekli kullandırılan kredilerde ilave faiz desteği sağlayacağız. Esnaf ve sanatkarlar için, tüketimin yenilenebilir enerjiden sağlanması konusunda yatırım teşvik modelleri geliştireceğiz. Esnafımızın e-ticaret ve e-ihracat pazarlarına erişimleri için özel programlar hazırlayacağız. Bu hamlelerimizden Antalya'mız büyük bir pay alacak” açıklamasını yaptı.

“İhracatımızı önce 500 milyar dolara sonrada 1 trilyon dolara çıkaracağız”

2022 yılında 18 bin 470 esnafın 4 milyar 750 milyon TL kredi kullandığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “İhracatımızı 254 milyar dolara çıkardık. İhracatımızı önce 500 milyar dolara sonrada 1 trilyon dolara çıkaracağız. Antalya'ya bir de bilişim şehri kuracağız. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde ve serbest bölgede yer yok. Bu yılın ilk 4 ayında 14 bin 490 esnaf ve sanatkara 5 milyar 479 milyon TL doğrudan ve kefaletle kredi kullandırdık. Antalya'mızın ihracatı böylece 2,75 milyar dolara yükseldi. Pazardaki çeşitlilik hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürüyor. Sorunlar yok mu? Elbette var. Turizmin ve her şey dahil sisteminin esnafımıza daha fazla katkı sağlayabileceğini biliyoruz. Seçimden sonra oda başkanlarımız ile bir araya gelmeye devam edeceğiz. Dün emlak sektörüyle de ele aldık; özellikle deprem sonrasında kiralardaki fahiş artışın farkındayız. Bütün hepsini sizlerle el ele çözeceğiz” dedi.

“Derdi olan Türkiye'ye dönüyor; ümitsizliğe düşen Türkiye'ye bakıyor”

Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi:

“Türkiye'miz bugün etkisi, nüfuzu geniş coğrafyalara yayılan küresel bir aktör. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi sahada ve masada güçlü bir ülke konumuna getirdik. Derdi olan Türkiye'ye dönüyor; ümitsizliğe düşen Türkiye'ye bakıyor. Şimdi sizlere soruyorum esnaf kardeşlerim. FETÖ'sünden PKK'sına, DEAŞ'ına teröre dünyayı kim dar ediyor? Türkiye. Büyük Türk dünyasını Türk Devletleri Teşkilatında kim birleştiriyor? Türkiye. İstanbul Tahıl Anlaşması'yla küresel gıda krizini, küresel açlığı kim engelliyor? Ukrayna savaşında ve diğer çatışmalarda barış için kim çaba gösteriyor? Bizden başka çaba sarf eden var mı? Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri samimiyetle barış için çabalayan ve tarafsız davranan tek aktör Türkiye. Çünkü savaşta kazanan olmaz; savaşta herkes kaybeder.”

"Bugün bu savaştan ülkemizi uzak tutmak, bütün çabamızı barışa odaklamak gerekmez mi"

Konuşmasına Atatürk'ün “Millet hayatı tehlikeye uğramadıkça, harp bir cinayettir” sözlerini hatırlatarak devam eden Bakan Çavuşoğlu, “Bugün bu savaştan ülkemizi uzak tutmak, bütün çabamızı barışa odaklamak gerekmez mi? Bir de yaptırımlara katılmamız gerekir diyenler var. İyi de, sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı esnafım kaybedecek. Sen yaptırım uygulayacaksın, benim Antalyalı çiftçim ürününü satamayacak. Benim Antalyalı turizmcim kaybedecek. Bu nasıl hesap? Antalya'mızın güzel bir esnaf atasözüdür; 'Hesabını bilmeyen kasap, Elinde ne satır kalır, ne masat'. Türkiye'nin bugün izlediği politika aklın yoludur. Sağduyunun yoludur. Barışın yoludur. Kırım Tatarı ve Ahıska Türkü soydaşlarımızı korumanın yoludur. Yani, Türk'ün yoludur” şeklinde konuştu.

“'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz, hala akıllanmadılar"

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Türkiye'nin bugün izlediği politika aklın yoludur. Sağduyunun yoludur. Barışın yoludur. Kırım Tatarı ve Ahıska Türkü soydaşlarımızı korumanın yoludur. Sayın Kılıçdaroğlu; Can Azerbaycan'ı baypas edersen, tırlarımızı günlerce sınırlarda bekletirsen, o yolun sonu yokuştur, yokuş. Ne istiyorsunuz Azerbaycan'dan? Azerbaycan ile ne dertleri var ben onu merak ediyorum. Tarihten bu yana CHP zihniyetinin Azerbaycanlı kardeşlerimiz ile bir derdi var. Karabağ'ı almak için Azerbaycan mücadele ederken bunlar maalesef Türkiye Azerbaycan'a yardım etti demedi mi? Biz kardeşlerimiz ile beraber doğu batı orta koridor diyoruz. Kim verdi size bu haritayı, kim sizi kandırdı? Olacak iş değil. Son günlerde takip ediyorsunuz; Avrupa ve ABD basını birbiriyle yarışmaya başladı. 'Erdoğan gitmeli' yazıyorlar. Onlar Erdoğan gitsin istiyorlar; çünkü bugün kadim Türk yurdu Karabağ'da anlı şanlı Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Onlar Erdoğan gitsin istiyorlar; çünkü onlar ne kadar silah mühimmat verseler de PKK'ya, Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurdurmuyor. Onlar Erdoğan gitsin istiyorlar; çünkü Bayraktar'ımız, Altay'ımız, Kızılelma'mız, Atak-2'miz, Gökbey'imiz, Hürjet'imiz, Kaan'ımız, TCG Anadolu'muz Erdoğan imzası taşıyor. İlk defa yapmıyorlar bunu. Daha önce de böyle hayal gücü yüksek yazılarla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi hedef almışlardı. Yahu, biz bu 'Erdoğan gitsin' diyenlerin pabucunu kaç seçimdir dama atıyoruz, hala akıllanmadılar, hala uslanmadılar. Anlayana kadar öğretmeye devam edeceğiz.”

Toplantıda; Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AESOB'a bağlı 75 oda başkanı, kooperatif başkanları ve yönetim denetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.