Bakan Çavuşoğlu hal esnafıyla buluştu

Antalya Toptancı Hali'ni sabahın ilk ışıklarıyla ziyaret eden Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu, esnaf ve çiftçiler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarete Kepez belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya Milletvekili ve 28. Dönem Milletvekili adayı Kemal Çelik, AK Parti Antalya Milletvekili adayları İbrahim Ethem Taş, İzzettin Sultanyar, Rüştü Peker ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin de eşlik etti.

AK Parti heyeti toptancı hal alanını gezerek, esnafın ve çiftçilerin taleplerini dinledi. Heyet, bereketli kazanç dileğinde bulunduğu hal esnafına ve üreticilere AK Parti hükümetinin tarım alanında yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Toptancı hal esnafının bereketli kahvaltı sofrasına da misafir oldu. Üretici, tüccar ve hal esnafının buluştuğu kahvaltıda konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Çok değerli dostlarımızın, sektörden arkadaşlarımızın bizleri burada ağırlamalarından dolayı büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu güzel güne her zaman yanımızda olan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber başlamak son derece güzel Günümüz bereketli olsun. Bundan sonraki günlerimizde bereketli olsun” dedi.

AK Parti heyeti, Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Toptancı Halleri Şube Müdürlüğünü de ziyaret etti.