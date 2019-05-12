Bakan Çavuşoğlu memleketi Alanya'da vatandaşa simit ikram etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde ‘Gece gece simit çay' etkinliğine vatandaşlara simit ikram etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hükümet Meydan'ındaki AK Parti Alanya İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları üyelerinin 2. düzenlediği ‘Gece gece simit çay' etkinliğine katıldı. Partili gençler Atatürk Caddesi üzerinde meşalelerle karşıladığı Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla selamlaşarak etkinlik alanına geçti. Kurulan stantta vatandaşa simit çay ve kahvaltılık ikram eden partili gençlere katılan Bakan Çavuşoğlu, burada kendisi de vatandaşlara simit dağıttı. Bakan Çavuşoğlu ilk simidi ise şarkıcı Lara'ya verdi. Yabancı turistlerin de geldiği stantta yaklaşık 20 dakika gençlerle beraber vatandaşa simit ikram eden Çavuşoğlu, toplanan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yapılan simit çay etkinliğinin ardından Alanya'daki programını tamamladı.