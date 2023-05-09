İhlas Haber Ajansı

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Bakan Çavuşoğlu: "Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları toplantı gerçekleştirecek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova’da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının toplantı yapacağını belirterek, “Amacımız Suriye’de kalıcı bir istikrar, barış.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının toplantı yapacağını belirterek, “Amacımız Suriye'de kalıcı bir istikrar, barış. Suriye'yi bölmek isteyen, oradan da bize tehdit oluşturan YPG, PKK terör örgütleriyle mücadele, mücadelede iş birliği ve Türkiye'deki Suriyelilerin, Suriye'ye, geldikleri yerleri evlerine gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmesinin sağlanması” dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu; Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanlarının toplantı gerçekleştireceğini kaydetti.


Toplantının amacının Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış olduğunu aktaran Çavuşoğlu, “Suriye'yi bölmek isteyen, oradan da bize tehdit oluşturan YPG, PKK terör örgütleriyle mücadele, mücadelede iş birliği ve Türkiye'deki Suriyelilerin, Suriye'ye, geldikleri yerleri evlerine gönüllü ve güvenli bir şekilde dönmesinin sağlanması. İnşallah yarınki toplantımız hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.

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