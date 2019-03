Bakan Çavuşoğlu: "Onların listelerini PKK belirledi"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "HDP kontenjanından listelere girmiş tüm adaylar PKK tarafından belirlenmiştir. HDP tarafından Antalya listelerine konanların hepsi PKK tarafından buralara yerleştirilmiştir. Çünkü baktılar ki doğuda çukur kazdılar, dağlara çıktılar başaramadılar, çukurlara gömdük, inlerine girdik" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hal ve şoförlerle bir araya geldikten sonra Cumhuriyet Meydanında bulunan Cumhur İttifakı Seçim Ofisinin önünde halka seslendi. Yeni Zelanda'da gerçekleşen cami saldırısından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte dün İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplantısına katıldıklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Çavuşoğlu, "Malumlarınız bir hafta önce Yeni Zellanda'da bir cuma günü cuma namazını eda ederken 51 kardeşimizin şehit olduğu bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Bir hain, bir terörist bunu yaptı. Bizim de 3 vatandaşımız yaralandı. Durumları çok şükür iyiye gidiyor. İslam düşmanlığına karşı nasıl bir tedbir almamız lazım, İslam dünyası olarak gücümüzü nasıl birleştiririz. sadece İslam dünyası değil tüm dünya bu ırkçılık ve kendinden olmayan düşmanlıkla nasıl mücadele ederiz? Bunu konuştuk. Aksi halde bu işin sonu gelmez. İkinci dünya savaşı sonrası gelişmeleri hatırlatıyor bize ama hamdolsun Yeni Zelanda'ya ziyaretimizde de gördük. Dünkü toplantıda da gördük. Ümmetin ve mazlumların tek umudu Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan. Bu umudu boşa çıkarmamamız lazım" dedi.

"Millet İttifakı'nın HDP kontenjanından listelere alınan isimleri bizzat PKK belirledi"

Cumhur İttifakı'nın kuruluş gayesini anlatan Çavuşoğlu, "Gerek ülkemize yönelik tehditler, gerek soydaşlarımızın beklentileri, gerek mazlumların ümitleri çerçevesinde, ülkemizi daha da güçlendirmek için Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti olarak Cumhur İttifakı'nı kurduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli'nin iradesiyle bu ittifak kuruldu. 15 Temmuz'dan sonra birlikteliğimizin adını da bu şekilde kurduk. Amacımız karşımıza çıkan tehditleri yok etmek, ülkemizi ve milletimizi hedeflerine ulaştırmak, büyük Türkiye olmaktır. Bugün sizlere teşekkür etmek için geldim, neden? Her şeyden önce bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Sadece seçimlerde değil, Gazipaşa'ya her gelişimizde sevginizi, ilginizi yakından gördük. Gazipaşa'da gördüğüm sevgi ve ilgiyi hiçbir yerde görmedim. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. İşte bu çalışmalarınızın faydasını bir hafta sonra sandıkta göreceğiz. Hiçbir emek boşa gitmez. her zaman inananlar kazanır. Biz Gazipaşa'mıza inanıyoruz, ülkemize, milletimize inanıyoruz. Bu devlet için bu vatan için hepimiz her zaman ölmeye hazırız. Cumhur İttifakı'nın diğerlerinden farkı bu. Diğerleri de bir ittifak kurdular. Zillet ittifakı diyoruz. Diğer partilerle bir problemimiz olduğundan değil. Her parti kanunlar çerçevesinde kurulur, faaliyet gösterir, ideolojisi vardır, bir de memleket için projesi vardır, vatandaş kararını verir. Bu doğal ve yeni sistemle birlikte ittifaklar da kuruluyor. Cumhur İttifakı'nın karşısında bir ittifak kuruldu, zillet ittifakı diyoruz, neden? Çünkü bu ittifakın içerisinde teröristler var. Bu ittifak güdümlüdür. Farklı ve zıt partilerin bir araya getirdiği bu ittifak milletimizce kabul görmemiştir. Ne olursa olsun, milletimiz vatana ihanet edenlerin içinde olanları benimsemez. Gazipaşalılar benimser mi bunu? Açık söylüyorduk, listeler yayınlanmaya başladı. Söylediklerimizin doğruluğu ortaya çıktı. Bu işin içinde sadece HDP değil, PKK da var dedik, doğru mu? HDP kontenjanından listelere girmiş tüm adaylar PKK tarafından belirlenmiştir. HPD tarafından Antalya listelerine konanların hepsi PKK tarafından buralara yerleştirilmiştir. Çünkü baktılar ki doğuda çukur kazdılar, dağlara çıktılar başaramadılar, çukurlara gömdük, inlerine girdik. Tertemiz ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Elde ettikleri belediyelere çöreklendiler ve tüm paralar teröristlere gitti. Ne yaptık, kayyum atadık. Şimdi oralar ihya oluyor. Baktılar oradan da çıkış yok. İzmir'i, İstanbul'a, Ankara'ya, Antalya'ya o teröristlerin uzantılarını yerleştirerek teröristlere kaynak aktarmak istiyorlar. Bunu da saklamıyorlar. Bir CHP'liye sor bazıları kabul ediyor, bazıları yok öyle bir şey diyor. Şimdi HDP eş başkanı ne diyor? O kişi de Kürt değil ha. Onun orada olmasının sebebi, onun Kürdistan demesinin sebebi ne biliyor musunuz? Kürt kökenli olmayan siyasetçilerin hepsine bakın gençlik yıllarından beri Türk devletini yıkmak için faaliyet etmişlerdir. Şimdi PKK ile birleşmişlerdir. Ne diyor, 'İstanbul, Ankara, bizim oyumuzla seçildiğini unutmayacaklar. Bizden izinsiz hiçbir adım atamayacaklar' diyor. Bu cesareti nereden buluyorlar. Bu cesareti onlara CHP vermedi mi? Bu cesareti onlara İYİ Parti vermedi mi? Bu cesareti onlara Saadet Partisi verdi. Hepsinin listesinde PKK'lılar var. Ne uğruna birleştiniz? Kim bir araya getirdi sizi? 3-5 oy uğruna mı PKK'lıları listelerinize aldınız? Kimin güdümündesiniz? Kim yönetiyor sizi? Hangi ülke arkanızda sizin? Biz biliyoruz onları FETO'nun yönettiğini. Bunu izah edin. Bizim Gazipaşalı hemşehrilerimizle ne problemimiz var? Hepsi hemşehrimiz. Fakat Gazipaşa'dan CHP ve İYİ Parti'ye oy verecek hemşehrilerimiz onların niyetinin ne olduğunu görmeliler. İşte ortaya çıktı. Hatta diyorlardı 'Çavuşoğlu, Erdoğan, Soylu bize terörist diyor.' Yoo. Biz niye terörist diyelim. Onlar samimi bir şekilde partisine oy veriyor. Bunlara niye kötü gözle bakalım? Bizim hemşehrilerimize doğruları anlatmak boynumuzun borcu. Hepsi doğru, hepsi belgeli, listeler yayınlanıyor işte. Hangi ilden hangi PKK'lı listeye girmiş yayınlanıyor. CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı kim? Bizim askerimiz Şırnak'ta, Hakkari'de Mardin'de çukur kazan hainlerle mücadele ederken teröristler sizinle birlikteyim, yanınızdayım diyen hain değil mi o? Ben mi abartıyorum yoksa? Onlarla terör eylemlerinde dayanışma içinde olan bir kişi Allah korusun İzmir Büyükşehir Belediyesini kazandığında ne yapacak biliyor musunuz? Zaten hizmet etmediler, İzmir'in paralarını Kandil'e gönderecekler. Bunların memlekete hizmet etme gibi bir derdi yok" diye konuştu.

"Bunların hizmet etmek için bir dertleri yok"

Gazipaşa'nın AK Parti belediyeciliği ile hizmet görmeye başladığının altını çizen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gazipaşalılar hangi partiye oy verirseniz verin, ben size bir soru soracağım: Son 5 yılda Adil Çelik'le birlikte Gazipaşa'ya güzel hizmetler yaptık, bunları görüyorsunuz değil mi? Peki son 20 yılda CHP burada belediyeyi yönetti, Gazipaşa'ya ne yaptılar, bana yaptıkları bir tane hizmeti söyleyin? Varsa söyleyin. Gerçekten ben görmediysem siz yaşıyorsunuz burada bir tane var mı? Dikili taşları yok. Bunların hizmet etmek için bir dertleri yok. Sanmayın sadece Gazipaşa'da böyleler. Ankara'da 20 yıl önce Çankaya Ankara'nın en gözde yeriydi. Şimdi en geri kalmış yeri. Hala tek partili zihniyeti taşıyorlar, nasılsa bize oy verecekler diyorlar. İzmir'de aynı. Muğla'ya gittim hiç abartmıyorum, lağım suları denize akıyor. Bodrum, Muğla'nın her yeri çöp. Hangi çağdayız, teknoloji var, imkan var. Büyükşehir yasası ile belediyelere çok imkanlar aktardık. Bu zihniyet her yerde aynı. Gazipaşa bunların eline geçsin Allah korusun şu 5 yılda yaptıklarımızı bırakın Gazipaşa 20 yıl geriye gider. Peki biz ne yaptık. Size güzel bir havalimanı yaptık, dünyaya bağlantı kurduk. Havalimanımızı genişletelim. Yollar yapıyoruz. Anamur'a gidiyor musunuz? Orada tüneller yapıyoruz. Gökçebelen'de 11 bin 200 metre gidiş geliş, toplamda 22 bin 400 metre tünel yapıyoruz. Türkiye'nin 3. büyük tüneli. Gökçeler Barajını bitirdik. İnşallah Ermenek yolunu da yapacağız. İçme suyunu, dere ıslahlarını yapıyoruz. Haldeydik az önce. Gazipaşa tarımın başkenti. Havalimanımızın kapasitesini büyütünce kargo uçakları gelecek inşallah. Ürünlerimiz buradan dünyaya gidecek. Turizme başlayınca belki göndermeye gerek kalmayacak, ürünlerimiz buradaki otellere verilecek. İnşallah mayıs ayında ilk 5 yıldızlı otelin temelini atacağız. Sağ olsun Adil Başkan, belediye meclis üyelerimiz kıyı kenar çizgisi dahil tüm planları hazırladılar, çevre şehircilik bakanlığı da onayladı. İstesek şimdi bile temel atabiliriz. Bir de Adil Başkanımız ne kadar ilkeli. Şimdi temel atsak seçim için yaptılar diyor, haksızlık olur diyor. Ne kadar ilkeli düşünüyor, o kadar hassas. Bu nedir aslında biliyor musunuz? Gazipaşalılara duyduğu güveni gösteriyor. Ucuz siyaset yapmadı 5 senedir ben biliyorum. Gazipaşa'da turizmle tarımı bir araya getirdiğimizde Gazipaşa ayağa kalkacak. Gazipaşa'da dışarıda çalışanlar Gazipaşa'ya geri gelecek. Gazipaşa'yı eğitim kenti yapacağız. Fakültemiz açıldı. Yurtlar yapıyoruz. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz faaliyete geçti. Yarın burada çarşı pazarda öğrenciler dolaşacak. Esnaf rahatlayacak. Kalite artacak. Yeni restoranlar kafeler açılacak. Eğitim, tarım turizm, üçünü birleştirdiğimizde Gazipaşa ihya olacak. Biz yaptıklarımızı söylüyoruz, yapacaklarımızı değil ama daha yapacak çok şeyimiz var. O yüzden önümüzdeki seçim çok önemli. Birincisi ülkenin bekası için önemli, ikincisi önümüzdeki seçim Türkiye'nin istikrarı için önemli, üçüncüsü önümüzdeki seçim Türkiye'nin kalkınması için, Antalya'mız için Gazipaşa'mız için hayati öneme sahip. Arkadaşlarımızın sunduğu tüm projelerin arkasındayız. Bu projelerin arkasında sizin kardeşiniz Mevlüt Çavuşoğlu var. Teşkilatlarımız var. Hem AK Parti hem MHP var. Bu projelerin arkasında Devlet Bahçeli var. Bu projelerin arkasında Türkiye Cumhuriyet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan var. Adil sürekli proje üretiyor, sürekli destek alıyor. Belediyelerde siyaset olmaz. Proje üretirse özellikle çevre ile ilgili hemen destek alır. Ne zaman Adil Başkan projeyle geldi tüm işini gördük. Gazipaşa'da 5 senede büyük gelişmeler olurken Manavgat'ta 5 yıl hiçbir şey olmadı. Aynı zihniyet. Bunları lütfen çevrenize anlatın, kırmadan dökmeden anlatın. En kötüsü bir vatandaşın hiç hizmet yapmadığı halde, yine yapmayacağını bildiği halde bile bile sırf partisinden dolayı o partiye oy vermek zorunda kalması. Bu çok acı bir şey. Biz çalışıyoruz ve halkımıza sunuyoruz. Allah çalışına korur. Bu kardeşiniz her zaman emrinizde."