Bakan Çavuşoğlu: “Son derece medeni bir görüşme oldu”

Antalya'da düzenlenen üçlü barış zirvesinin ardından açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Biz bugün bu görüşmede kolaylaştırıcı rol üstlendik. Türkiye olarak özellikle insani boyutun önceliğine dikkat çektik. Her gün yıkım artıyor. Savaşın ortasında kalan sivillerin bir an önce kurtarılması gerektiğini söyledik. Taraflar kendilerini savundu. Herhangi bir gerginliğe yol açan ses tonunu yükselten bir görüşme olmadı. Son derece medeni bir görüşme oldu” sözlerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın katılımıyla Antalya'da düzenlenen üçlü barış zirvesi sona erdi. Toplantı sonrasında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba, ayrı ayrı salonlarda aynı anda kameraların karşısına geçti. Daha sonra ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

“Savaşın ortasında kalan sivillerin bir an önce kurtartılması gerektiğini söyledik”

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında, “Sorunların diplomasi yolu ile çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu tür savaşların galibinin olmayacağının bilincindeyiz. Bu savaş devam etmesi durumunda kaybedenin en başta masum siviller olacağını vurguluyoruz. Bu savaştan bölge ülkeleri başta olmak üzere herkes zarar gördü ve zarar görür. Bu anlayış ile 24 Şubat'ta Rusya'nın saldırısı başladıktan sonra da sorunların diplomasi yolu ile çözüme kavuşması için çabaladık. Bu süreçte her iki taraf ile yoğun temaslarımız oldu. Tarafların ülkemizde bir araya gelmesi için davette bulundum. Her iki tarafın da kabul etmesi ile bu toplantı gerçekleşti. Bu toplantının Antalya Diplomasi Formu kapsamında gerçekleştirilmesi de anlamlı oldu. İki tarafta Türkiye'nin toplantının bulunmasını özellikle istedi. Biz bugün bu görüşmede kolaylaştırıcı rol üstlendik. Türkiye olarak özellikle insani boyutun önceliğine dikkat çektik. Her gün yıkım artıyor. Savaşın ortasında kalan sivillerin bir an önce kurtarlması gerektiğini söyledik” dedi.

“Ateşkesin eş güdümlü olması lazım”

Bir ateşkese ihtiyaç olduğunu belirten Çavuşoğlu, “İnsani ateşkesin sahada işlemesi gerekiyor. İnsani koridorların açık olması gerektiğini vurguladık. Özellikle Mariupol'da bir insani koridorun açılması gerektiğini söyledik. Taraflar bu konuyu ilgili merciler ile görüşeceklerini söylediler. Şuan Rusya bu bölgeden girdi. Ateşkesin eş güdümlü olması lazım. Tahliye edilecek siviller can tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Bu toplantı çatışmaların başlamasından sonra dışişleri bakanları düzeyince ilk üst düzey buluşma özelliğini taşıyor. Bu görüşmeden umulmadık bir şey beklememek gerekir. Bu bir başlangıçtır” açıklamasında bulundu.

“Amacımız barış ve istikrar yeniden sağlanmalıdır.”

Toplantının önemli bir başlangıç olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Belarus'ta devam eden bir süreç var. Bunun başlamasını da teşvik ettik. Toplantının yeri önemli değil. Müzakerelerin başlaması önemliydi. Bu süreci biz desteklemeye devam edeceğiz. Amacımız barış ve istikrar yeniden sağlanmalıdır. Bu yegane seçenektir. Türkiye olarak samimi gayretlerimizi sürdüreceğiz. Davetimi kabul eden her ikisi isime de teşekkür ediyorum. Görüşme kolay bir ortamda gerçekleşmedi. Savaş devam ediyor. Son derece medeni bir toplantı oldu. Taraflar kendilerini savundu. Herhangi bir gerginliğe yol açan ses tonunu yükselten bir görüşme olmadı. Son derece medeni bir görüşme oldu. Sonuçta bu ilk düzeyde yapılan toplantıda tüm taleplerin karşılanması yönünde bir beklentim yoktu. Bu tür toplantının devam etmesini istiyoruz. Biz ev sahipliği de yapmak isteriz. Başka yerde görüşmek isterlerse de memnun oluruz” sözlerine yer verdi.

“Sorunların çözülmesini kimse beklemiyordu”

Bakan Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Elbette bu toplantıdan tüm sorunların çözülmesini kimse beklemiyordu. Böyle bir başlangıcın da yapılması gerekiyordu. Bundan sonraki süreçte bu diyaloglar devam ederse teknik müzakerelere ilaveten son kararı siyasetçiler verecek. Biz bir neticeye varılacağına inanıyoruz. Tarafların siyasi olarak bir araya gelmesi ve bunan sonraki liderler düzeyinde görüşmeye karşı olmamaları gelecekte üst düzey toplantı gerçeklemesi yönünde umudumuzu arttırdı. Rusya ve Ukrayna arasında tarafsızlık dahil birçok müzakere ettikleri unsular var. Kapsamlı bir barış anlaşması imzalanması durumunda Ukrayna'nın bazı ülkeleri garantör istediğini biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'dir.”