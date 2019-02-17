Bakan Çavuşoğlu: "Tüm dünyada FETÖ'cü hainlerin ensesindeyiz"

Antalya'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tüm dünyada FETÖ'cü hainlerin ensesindeyiz. Onları da ensesinden tutup Türkiye'ye getireceğiz. Dünyayı zindan ediyoruz onlara. Dernekler, okullar hepsini kapatıyoruz, kapattırıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Elmalı ve Korkuteli ilçelerinin ardından Döşemealtı ilçesinde Cumhur İttifakı Döşemealtı Belediye Başkan adayı Emre Afacan'ın seçim ofisi açılışına katıldı.

Hiç kimseyi kötülemek istemediklerini ifade eden Çavuşoğlu, “Gayet nezih ve temiz seçim kampanyası yürütüyoruz. CHP zihniyeti elinde olan belediyelerde hizmet var mı? Şimdi yazık değil mi bu millete? Burada kendi çalışanına maaş veremeyen, o şehrin insanına bir hizmet yapabilir mi? Yazık değil mi o çalışanlara? İşte bunların böyle bir derdi yok. Bir de, ‘sosyal demokratız biz' yani, ‘işçinin emekçinin hakkını biz savunuruz' diyorlar. İşçinin hakkını savunuyorlar ama doğru değil. Bunların hiçbir şeyi doğru değil. Bunlar, ‘Atatürkçüyüz' diyorlar ama Bunlar Atatürkçü geçinen asalaklar. Bunlar Atatürkçü de değil. Atatürk'ten hala rant elde etmeye çalışıyorlar. Hani Atatürk'ün milliyetçiliği nerede? İttifak yaptığın belli işte PKK'yla ittifak yapıyorsun DAEŞ, DHKP ile ittifak yapıyorsun. Ne kadar terörist varsa hepsiyle ittifak yapıyorsun. Yalan mı söyledim? Zaten bunların içinde DAEŞ'li var bunların içinde teröristlerin cenazesine giden yok mu? HDP'den bahsetmiyorum, CHP'den terörist cenazesine giden yok mu? Neresi Atatürkçü bunların? Bunlar Atatürk'ten geçiniyorlar. Ha bunları bir de bunları eleştir sana ne diyorlar; Atatürk düşmanı. Sen kimsin Atatürk kim ya? Atatürk senin tekelinde mi? Atatürk'ün koyduğu hedefler var, ‘muasır medeniyetler seviyesinin üstüne Türkiye'yi çıkaracaksınız' demiş. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine biz çıkarıyoruz. Biz çalışıyoruz gece-gündüz. Yazık, şu Antalya gibi yerde, her türlü imkanın olduğu yerde çalışanın parasını ödeyememek nedir? Hem de tüm malı mülkü sattıktan sonra. Size samimiyetle söylüyorum. Antalya'da Döşemealtı dahil proje getiren hiçbir belediye başkanını geri çevirmedik. Bir tanesi de diyemez ki, ‘Biz Ankara'ya gittik ya da telefon açtık Mevlüt Çavuşoğlu veya diğer Ak Partili milletvekilleri ilgilenmedi' diyemez. Proje üretemiyorsa ben ne yapabilirim? Ankara'dan belediye çalışanlarının maaşını ben gönderemem ki? Vay Döşemealtı'nın haline. Şimdi Emre kardeşimizi iş başına getirme zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Menderes Türel'in ve Emre Afacan'ın sonuna kadar arkasında olduklarını ifade etti.

“Ekonomiyi bunlara versek batırmaz mı? Batırır”

Belediye çalışanın maaşını ödeyemeyenlerin ülkeyi yönetemeyeceğini ifade eden Çavuşoğlu, “Türkiye'ye bir vizyon getirebilir mi? Bunlara Türkiye'nin dış politikasını emanet edebilir misiniz? Milli ve kutsal davalarımızı teslim edebilir misiniz? Eğitim politikalarımızı verir misiniz? Ekonomiyi bunlara versek batırmaz mı? Batırır. SGK'yı batıran Türkiye'yi batırmaz mı? Sonuçta bu Cumhur İttifakı'nın hedefi Türkiye'yi çok daha büyük bir ülke yapmak. Kolay değil bu coğrafyada ayakta durmak. Kolay değil, bu ateş çemberinin içinde istikrar abidesi olarak kalmak” diye konuştu.

“Onları da ensesinden tutup Türkiye'ye getireceğiz”

Türkiye'nin sahada ve masada da güçlü olduğuna değinen Bakan Çavuşoğlu, “Hakkımızı kimseye yedirmeyiz. Teröristlerin hepsiyle baş ettik ve ediyoruz. İçerde ve dışarda da, inlerinde, mağaralarında, çukurlarında gömdük, gömüyoruz. Sonuna kadar temizleyeceğiz. Türkiye'de dağlarda, Suriye'de, Irak'ta fark etmez. Nerede olursa olsun hepsinin ensesindeyiz. Tüm dünyada FETÖ'cü hainlerin de ensesindeyiz. Onları da ensesinden tutup Türkiye'ye getireceğiz. Dünyayı zindan ediyoruz onlara. Tüm dünyada peşindeyiz. Dernekler, okullar hepsini kapatıyoruz, kapattırıyoruz. Ne kadar hain varsa, ne kadar terörist varsa hepsini temizleyecek güce sahibiz” dedi.