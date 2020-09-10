Bakan Çavuşoğlu'ndan 1984-2018 paylaşımı

Twitter'da kişilerin eski ve yeni fotoğraflarını paylaşarak başlatılan yeni bir akıma, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından 1984 ve 2018 yılında çekindiği fotoğrafları yan yana koyarak paylaştı. Takipçiler, Bakan Çavuşoğlu'nun fotoğraflarını beğeni ve retweet yağmuruna tuttu. Bazı kullanıcılar Çavuşoğlu'na sağlık temennisinde bulundu.