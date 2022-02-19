Bakan Çavuşoğlu'ndan ALTSO Tiyatro Kulübü'ne tebrik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sahnelediği oyunlarla kısa sürede tiyatro severlerin beğenisini kazanan ALTSO Tiyatro Kulübü'nü tebrik etti.

ALTSO Tiyatro Kulübü oyuncularından olan Tülay Şengün'ün bir kanalda yaptığı programa telefonla bağlanan Bakan Çavuşoğlu hem Şengün'e hem de programa konuk olarak katılan ALTSO Tiyatro Kulübü Genel Sanat Yönetmeni Sefa Çorbacı'yı tebrik etti.

Çavuşoğlu konuşmasında, “ALTSO Tiyatro Kulübü'nün faaliyetlerini takip ediyor ve bu konuda yaptığı başarılı çalışmalardan memnuniyetle haberdar oluyorum. Bu vesile ile ALTSO Tiyatro Kulübü'ne emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.