Bakan Çavuşoğlu'ndan, 'Ata Yurdum Söbüçimen' paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, doğup büyüdüğü Antalya'nın Torosları'nda bulunan 2000 rakımlı Söbüçimen Yaylası'nda çekilen görüntülerini, Twitter'da paylaşarak, "Geldiğimiz yeri unutmamız mümkün değil. Geldiği yeri unutanın döneceği yeri olmaz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştığı görüntüde, doğup büyüdüğü Söbüçimen Yaylası'nı, Yörük kültürünü, çocukluk yıllarını ve anılarını anlattı. Videoda, şu anda yıkıntı halinde olan doğduğu evi gösteren, doğal yaşamı anlatan, endemik bitki türlerini gösterip, pekmez ve karı karıştırarak 'karlama' yapan Bakan Çavuşoğlu, geçen yıl da yine doğup büyüdüğü yaylayı ziyaret ettiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Geçen sene bayrağın olduğu yerden çekim yapmıştık, o bayrak oradan hiç inmez. Burası benim doğup büyüdüğüm yayla. Çok şükür bu sene de gelmek nasip oldu. Biz burada doğal yaşamı sürdürüyoruz. Sadece aile olarak biz değil, tüm Yörükler sürdürüyor. Mütevazi şekilde yaz aylarını burada geçiriyoruz. Bu yayla, dedemin dedesinin dedesinin de yine geldiği yer. Dağların arkasında bir yayla var, Aşçıuşağı dediğimiz. İlk oraya göçmeye başlamışlar. Orada aileler büyüyünce babam kardeşleriyle beraber bu tarafa göçmeye başlamışlar" ifadelerinde bulundu.

"Geldiği yeri unutanın döneceği yeri olmaz"

Bakan Çavuşoğlu, doğup büyüdüğü yaylayı anlattığı videoda, "Ovamız her zaman yeşil. Eskiden biz burada futbol, çelik çomak, hatta yaylada '5 kiremit' gibi değişik oyunları oynardık. Hatta babam kızardı 'burada koyunlar otlayacak' diye. Özellikle Toroslar'ın zirvesinden çıkıp da memleketimize hizmet etmek bizim için ayrıca bir şereftir. Geldiğimiz yeri unutmamız mümkün değil. Eninde sonunda yine geleceğimiz yerler burası. Geldiği yeri unutanın da döneceği yeri olmaz" diye konuştu. Çavuşoğlu, doğduğu topraklardaki anlatımını yaylada göndere çekilmiş Türk bayrağı altında tamamladı.