Bakan Çavuşoğlu'ndan hastaneye MR cihazı talimatı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla, Gazipaşa Devlet Hastanesinde eksikliği hissedilen manyetik rezonans (MR) cihazının kurulumu için çalışmalara başlandı.

Geçtiğimiz hafta Gazipaşa'da temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hastaneye MR cihazı koyulması talimatının ardından harekete geçen yetkililer Gazipaşa Devlet Hastanesine gelerek cihazın kurulacağı alanı tespit etmek için çalışma yaptı. Hastanede zemin, elektrik ve alan gibi teknik çalışmalara başlayan ekiplerin, kısa sürede MR cihazının kurulumunu gerçekleştireceği bildirildi.