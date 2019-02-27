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Bakan Dönmez, Doğalgaz Projesini İçin Geliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya’nın Korkuteli ilçesi’nde Doğalgaz projesini açıklayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'nın Korkuteli ilçesi'nde Doğalgaz projesini açıklayacak.


Cumhur İttifakı'nın Korkuteli Belediye Başkan Adayı Ömer İşlek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Cuma günü Korkuteli ilçesi'nde Doğalgaz projesini açıklayacağını ifade etti. Bakan Dönmez'in doğalgazın ilçeye geliş tarihiyle ilgili müjdeyi vereceğini belirten İşlek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ve Dışişleri Bakamınız Mevlüt Çavuşoğlu'nun uzun süredir üzerinde çalıştığı doğalgaz projesi müjdesi 1 Mart Cuma günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in de katılacağı bir toplantıda açıklanacak” dedi.

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