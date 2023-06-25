Bakan Ersoy: "Antalya'ya havadan günlük 90 ila 100 bin arasında yabancı turist girişi oluyor"

Turizm sezonunun canlandığına dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya havalimanlarından günlük 90 ila 100 bin arasında yabancı turist girişi oluyor. Turistlerin otellerine daha rahat gidebilmeleri için karayolları üzerinde bir takım iyileştirmeler yapılacak. Sezon dışında da bölgede turizmin gelirlerini 12 aya yaymak istiyoruz. Bu nedenle öncelikli olarak ören yerlerimizi ön plana çıkarmak gerekiyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya'da yapacağı ziyaret turuna AK Parti Alanya İlçe Teşkilatını ziyaret ederek başladı. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, 3 kademe yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları ve meclis üyeleri ile bir araya gelen Bakan Ersoy'a AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve AK Parti MKYK Üyesi, Antalya Milletvekili Mustafa Köse eşlik etti.

İlçe teşkilatına teşekkür etti

Türkiye için önemli bir seçimi geride bıraktıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a millet tarafından 5 yıl daha görev verildiğini belirten Ersoy, “Ülkemiz 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde önemli bir sınavdan geçti. Hamdolsun bu sınavı sorunsuz bir şekilde atlattık. Burada teşkilatlarımızın emeği ve gayreti çok büyük. Alanya İlçe Teşkilatımıza da bu açıdan çok teşekkür ediyorum. Seçim dönemi Alanya'da yürütmüş oldukları çalışmaları yakından takip ettik. İlçe Başkanımız Mustafa Toklu'ya, ekibine ve tüm gönüllülerimize emek ve gayretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Ersoy Antalya'nın ve Alanya'nın her talebini ve sorununu Mecliste çözüme kavuşturabilmek için milletvekilleriyle el birliği içerisinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

"Mazeret yok çalışmak var"

Bakan Ersoy, Türk turizmi için durmadan çalıştıklarına dikkat çekerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ile aynı yolda yürümek demek, yorulmadan, yılmadan sorunları çözmeye, engelleri kaldırmaya, ülkemizi geliştirmeye devam etmek demek. Bu da hiçbir bahane ve mazerete sığınmamak demek. Bizler de herhangi bir bahaneye ve mazerete sığınmadan kaldığımız yerden yola devam ediyoruz. Alanya Kalesi ve çevresini ziyaret ederek buradaki konulara yerinde tespitlerde bulunmak ve çözüm önerilerini getirmek için yetkili arkadaşlarla inceleme yapacağız" dedi.

"Alanya turizmin başkenti"

Konuşmasında sık sık Alanya'nın turizmdeki önemine vurgu yapan Bakan Ersoy, "Alanya ve çevre turizm bölgelerinde bulunan sorunları çözmemiz gerekiyor. Alanya hem tarımda önemli bir şehir hem de turizmin başkenti olarak gözüküyor. Geçen yıl ve bu yıl sayılara baktığımızda en fazla gecelemenin olduğu en fazla turizm gelirinin olduğu bölge Antalya. Bizim de öncelikli hedefimiz Antalya'nın turizmin gelirini daha yukarı taşımak" şeklinde konuştu.

"Ören yerlerini ön plana çıkartarak turizmi 12 aya yayacağız"

Sezon dışında da bölgeye daha fazla turist getirmek için çalıştıklarını ifade eden Bakan Ersoy, "Sezon dışında da bölgede turizmin gelirlerini 12 aya yaymak istiyoruz. Bu nedenle öncelikli olarak ören yerlerimizi ön plana çıkarmak gerekiyor. Bu konuda çalışmalarımızı arttırdık. Side Antik kentinde de çalışma başlatacağız. Antalya'nın sorunları yetki bizde olsun olmasın mutlaka sahip çıkacağız. Bazı konularda yetki bizde bazı konularda mahalli idarelerde. Kimde olursa olsun Gazipaşa'dan Kaş'a kadar şehrimizi karış karış dolaşıp, yetki bizde olmasa da bu sorunları çözeceğiz" diye konuştu.

"Havaalanlarında günlük turist girişi 90 ila 100 bine ulaştı"

Turizm sezonunun tekrar canlandığını söyleyen Bakan Ersoy şöyle devam etti:

"Antalya havalimanlarından günlük 90 ila 100 bin arasında yabancı turist girişi oluyor. Turistlerin otellerine daha rahat gidebilmeleri için karayolları üzerinde bir takım iyileştirmeler yapılacak. Ayrıca Büyükşehir sorumluluğunda olan bazı arıtmaların sorunlarını aktarmışlardı. Biz de büyükşehirden yetkiyi devralarak Serik bölgesinde arıtmaları biz yapmıştık. Kemer ile ilgili çalışmayı da başlattık. Yılsonuna kadar burada da arıtma sorunlarını çözeceğiz."

"Sorunları bakana ilettik"

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ise ziyaret sonrası yapmış olduğu açıklamada, "Bakanımıza, teşkilat çalışmalarımız ve yürütmüş olduğumuz faaliyetlerimiz hakkında bilgiler aktarıp, Alanya ile ilgili aciliyeti gereken konuları maddeler halinde sunarak çözüm önerilerimiz üzerinde istişarelerde bulunduk" dedi.