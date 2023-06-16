Bakan Ersoy: "En fazla geceleme ve en fazla turizm geliri Antalya'dan"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde en fazla gecelemeyi ve geliri Antalya'dan aldığını söyledi. Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'yı çok önemsediğine de dikkat çekerek, “Her fırsatta Antalya'nın önemini bizlere hatırlatıyor. ‘Antalya'ya sahip çıkacağız ne gerekiyorsa yapacağız' diyor” dedi.

Yeni kabinede ikinci bakanlık dönemini yaşayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'daki ilk ziyaretini AK Parti Antalya İl Başkanlığı'na gerçekleştirdi. Bakan Ersoy ve ona eşlik eden AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Ethem Taş, Kemal Çelik, İl Başkanı Ali Çetin ve çok sayıda partili tarafından karşılandı.

"Her fırsatta Antalya'nın önemini bizlere hatırlatıyor"

İstanbul'da cami açılışının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Antalya'ya gideceği yönünde bilgi verdiğini aktaran Bakan Ersoy, “Her fırsatta Antalya'nın önemini bizlere hatırlatıyor. ‘Antalya'ya sahip çıkacağız ne gerekiyorsa yapacağız' diyor” dedi.

En fazla geceleme, en fazla gelir Antalya'dan

2023 yılında Türkiye'de gerçekleşen seçimlerin dünyadaki en önemli seçimler arasında olduğunu ifade eden Ersoy, aynı zamanda sonuçların tüm dünya ülkeleri tarafından merakla takip edildiğini söyledi. Bakan Ersoy, 14 Mayıs'ta Cumhur İttifakı'nın en yüksek oy oranı alarak parlamentoda, mecliste çoğunluğu elde ettiğini, 28 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanlığı seçiminden halkın Recep Tayyip Erdoğan'ı seçerek 5 yıl daha görev süresi verdiğini hatırlattı. Yeni kabinede ikinci dönem bakanlığını devam ettirmesiyle ilgili de Bakan Ersoy, şöyle konuştu:

"Açıkçası bizim sektörümüz bakıldığı zaman ilk 5 yıl çok zor oldu. Antalya hem tarımda çok iddialı bir şehrimiz, hem de turizmin başkenti olarak adlandırılıyor. En fazla geceleme en fazla turizm gelirini ülkemiz Antalya'dan alıyor. Bu 5 yıllık dönemde felaketler ülkemizin başına geldi. Covid tüm dünyayı etkilediği gibi sektörümüzü de çok olumsuz bir şekilde etkiledi. Tam onları atlatıyoruz derken orman yangınlarıyla Antalya'mız karşı karşıya kaldı. Ardından Rusya-Ukrayna savaşı, deprem zinciri ve seçimlerin getirdiği zorluklar. Çok sıkıntılı bir süreç olmasına rağmen el ele omuz omuza vererek çok başarılı bir şekilde yürüttük. Dünyaya örnek teşkil edecek birçok ilkleri yaparak zorlu süreçten yükselerek çıktık."

"2022'de üçüncü sıraya yükselme başarısını gösterdik"

Turizm sektöründe 2019 yılında 51,5 milyon ziyaretçi, 39 milyar dolar gelir elde ettiklerini ve pandeminin son bulduğu 2022 yılında ise yine 51,5 milyon ziyaretçi 46 milyar dolar gelir elde ettiklerine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Dünyada 2019 yılında 6'ncılığı yakalamıştık, 2022'de üçüncülüğe kadar çıktık. Bu diğer ülkelerin süreci bizim kadar iyi yönetmediğini, hatta kötü yönettiğini, bizim ise tam aksine çok başarılı yönettiğimizi gösteriyor. Normalde 1 ya da maksimum 2 sıra atlarsınız ancak 3 sıra atlayıp üçüncülüğe kadar çıkarma şansını yakaladık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye turizmde dünyada 3 ya da 4'üncü ülke olacak"

Bakan Ersoy, 2023 yılında Türkiye Yüzyılı'nda hedeflerin daha büyük olduğunu belirterek, "Bu yıl 60 milyon ziyaretçi, 56 milyar dolar gelir diyoruz. 2028 dönemi sonunda 90 milyon ziyaretçi 100 milyar dolar gelir diyoruz. Dünyada turizmde ilk 3 ve 4'teki ülke Türkiye olacak diyoruz. Hiçbir mazerete sığınmayacağız. Karşımıza engeller, zorluklar ve sürprizler çıkacak ama daha çok çalışıp güçleneceğiz" dedi.

"Antalya'nın sorunu bizim sorunumuzdur"

El birliğiyle Antalya'nın tüm sorunlarına sahip çıkacaklarını, bu merkez yönetimin veya belediyenin sorunu diye ayrım yapmayacaklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Antalya'nın sorunu bizim sorunumuzdur diyeceğiz. Bizim görevimiz olmasa da görev alacağız, sorumluluk sahibi olacağız. Üstüne üstlük sorunlarımızı çözeceğiz. Gerekirse de 1 yıl sonra ihtiyaç duyduğumuz yetkileri de vatandaşlarımızdan alarak Antalya'mızı bir üst seviyeye çıkartacağız" şeklinde konuştu.