İhlas Haber Ajansı

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Bakan Ersoy, turizm bölgesi Belek'te taksici esnafıyla bayramlaştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te taksicilerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te taksicilerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.


Kurban Bayramı dolayısı ile Antalya'da bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ersoy, Serik ilçesinde turizm bölgesi Belek'te taksici esnafını ziyaret etti. Taksici esnafıyla bayramlaşan Bakan Ersoy, sorunlarını da dinledi. Buluşmanın ardından bölgeden ayrılan Bakan Ersoy'un ziyaretlerine devam ettiği öğrenildi.

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