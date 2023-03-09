Bakan Ersoy: “Türkiye sağlık turizminden ciddi bir gelir elde etmeye başladı”

Almanya'da düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı'na 180 ülkeden 14 bini aşkın firma katıldı. Türkiye özellikle medikal turizmi ile öne çıkarken, Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Türkiye sağlık turizmiyle ilgili çalışmalarını son 4 yıldır artırarak devam ediyor. Bizim beklentimiz yüksek, Türkiye ciddi bir gelir elde etmeye de başladı' dedi.

Turizm dünyasına adını altın harflerle yazdıran ITB Berlin Turizm Fuarı sürüyor. 160 bin metrekarelik alanda 180'i aşkın ülkenin katıldığı fuarda 14 bin firma yer alıyor. Dünyanın en büyük turizm fuarı olarak gösterilen ITB Berlin Fuarı'nda ziyaretçiler katılımcı ülkelerin kendilerine özgü stantlarında ağırlanıyor ve ikili görüşmeler gerçekleştiriliyor. 12 milyar Euro'luk ticari hacme sahip organizasyonun Türkiye Satış Yetkilisi olan Aktüel Expo ve M2HTC firmaları, Türkiye'nin sağlık ve medikal turizmiyle ilgili potansiyelini dünyaya duyurmayı hedefliyor. Bu yıl medikal ve sağlık turizmi temasıyla fuara Türkiye'den katılan firmalarda ziyaretçilerine sağladıkları imkan ve fırsatları anlatma fırsatı buldu. Özel hastaneler, termal merkezler, diş ve protez merkezleri, göz hastaneleri, sauna fitness merkezleri ve birçok tur şirketinin katıldığı Medikal Turizm bölümüne ilgi yoğundu.

‘Covİd-9 sonrası en iyi performansı Türkiye gösterdi'

Fuarı ikinci gününde ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin geçen yılı 51.4 milyon ziyaretçi ve 46.3 milyar dolar rekor gelirle tamamladığını hatırlatan Bakan Ersoy, koronavirüs öncesi rakamlara kıyasla en iyi performans gösteren ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Bu başarıda en büyük payın Turizm Geliştirme Ajansı'nın 200'den fazla ülkede yaptığı tanıtım çalışmaları olduğunu belirten Bakan Ersoy, ‘Aynı zamanda sektör oyuncularımızın azimli ve özellikle kriz süreçlerini yönetmedeki yüksek kabiliyetleri çok büyük rol oynadı. İlk rezervasyonlara ve ocak ayındaki gerçekleşmelere baktığınız zaman geçen yıla kıyasla rakamların çok ciddi şekilde arttığını görmüş olduk. Deprem sonrası ileriye dönük rezervasyonlarda kısmı azalmalar olsa da, aslında 27 Şubat itibariyle Turizm Geliştirme Ajansı tekrar yoğun tanıtım faaliyetlerine başladı. 2023 için koyduğumuz hedeflerimize devlet ve sektör ile beraber ulaşacağız. Berlin'deki tur operatörleri ve havayolları ile görüşme yaptık. 2023 rezervasyonlarının iyi olduğunu belirttiler, bu da bizim açımızdan sevindirici' şeklinde konuştu.

"Türkiye, sağlık turizminden ciddi bir gelir elde etmeye başladı"

Son yıllarda sağlık turizmi ile ilgili Türkiye'de yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Bakan Ersoy, yeni bir tanıtım sitesinin hazırlandığını söyledi. Bakan Koca, ‘Sağlık turizmi Türkiye'de her yönüyle ciddi bir artış gösteriyor. Orada çok ciddi bir pasta payı beklentimiz var. Burada Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içindeyiz. Onlara yönelik sağlıkla ilgili yeni bir tanıtım sitesini devreye alıyoruz. Burada sadece termal faaliyetleri düşünmememiz lazım. Saç ekiminden diş tedavisine, organ nakline kadar çok kapsamlı ve Sağlık Bakanlığı ile yürütülmesi gereken bir süreç. Türkiye bununla ilgili çalışmalarını son 4 yıldır artırarak devam ediyor. Bizim beklentimiz yüksek, Türkiye ciddi bir gelir elde etmeye de başladı' dedi.