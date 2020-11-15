Bakan Ersoy'dan Cemil Meriç Kitaplığı'na 2 bin kitap bağışı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kepez Belediyesi'nin eski Dokuma Fabrikası yerleşkesine enerji sağlayan trafo binasını kütüphaneye dönüştürdüğü Cemil Meriç Kitaplığı'na 2 bin kitap bağışında bulundu.

Cemil Meriç Kitaplığı'na kitap bağışı tüm hızıyla devam ediyor. Her gün yüzlerce kitabın bağışlandığı müze kütüphaneye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'da, 2 bin kitap bağışında bulundu. Bakan Ersoy'un bağışladığı kitapları Antalya Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye teslim etti. Belediyenin toplantı salonuna dizilen birbirinden değerli kitapları inceleyen Tütüncü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti. Başkan Tütüncü, “Bakanlığımızdan inşallah desteklerinizle nice 2000 kitabı Cemil Meriç Müze Kütüphanemize alacağız. Kitapları tek tek inceledik. Çok kıymetli bir seçki… Kelimenin tam anlamıyla bu kıymetli eserlerin içinde yok yok diyebiliriz. Çeşit inanılmaz güzel. “ dedi. Antalya Turizm İl Müdürü İbrahim Acar da, “Bakanlığımız adına Cemil Meriç Kitaplığı için ne gerekiyorsa destek oluruz. Bu önemli hizmetinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. ” dedi.

Dokuma Park kültür adası oldu

Akdeniz Üniversitesi'ne yakın bir konumda bulunan Cemil Meriç Kitaplığı, başta üniversite öğrencileri olmak üzere ders çalışmak ve bilgiye ulaşmak isteyen herkese hizmet verecek. Kepez Belediyesi, Cemil Meriç Kitaplığı projesiyle, şehrin hatıralarında önemli bir yeri olan eski Dokuma Fabrikası binasının köhne bir binası daha ayağa kaldırılmış olacak. Dokuma yerleşkesinde, idari bina Bir Zamanlar Antalya Müzesi'ne, kreş binası Anadolu Oyuncak Müzesi'ne, yemekhane binası Modern Sanatlar Galerisi'ne, depolar Nostaljik Araçlar Müzesi'ne, fabrika binası Bilim Merkezi ve Antalya Şehitler Müzesi'ne dönüştürülmüştü.