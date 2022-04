Bakan Karaismailoğlu: "Önümüzdeki 30 yılda 198 milyar dolarlık projeleri planladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Önümüzdeki bir, iki üç, beş yılı değil, önümüzdeki 30 yılı planlayan büyük ve güçlü Türkiye var. Önümüzdeki 30 yılda, 198 milyar dolarlık projelerimizin hepsini planladık. İnşallah bunları bir program dahilinde yapacağız" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü çalışanlarının iftar programına katıldı. Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört tarafında bütün çalışma arkadaşlarıyla yoğun bir mücadele içinde olduklarını belirtti. Mücadelelerinin amacının büyük güçlü Türkiye'nin adımlarını atmak olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Karayollarında çok büyük mücadeleler verdik, vermeye de devam ediyoruz. Çünkü bize durmak yok. Son 20 yıldır 28 bin 600 kilometreye çıkarmış olduğumuz bölünmüş yollar sayesinde ülkemizdeki trafik kazaları yüzde 80'e varan azalmalar yaşandı. Bunun karşılığında yaklaşık geçmiş istatistiklere baktığımızda, bu güvenli yollar sayesinde yıllık 12 bin can kurtarıyoruz. Bu kadar malı ve canı kurtarmak önemli bir iştir. Dünya içinde büyük bir iştir, eksikliklerimiz var mı var. Yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Son 20 yılda yaptıklarına zaman yetmeyeceğini dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “En son Çanakkale Köprüsü gibi dünyanın gıpta ile baktığı, en büyük genmiş açıklıklı ve en uzun asma köprüsünü yaparak Türkiye ve dünyanın hizmetine sunduk. Mühendislik harikası bir proje, artık dünyanın en büyük mühendislik ve teknolojik projelerini yapıyoruz. O yüzden bütün gelişmekte olan ülkeler Türkiye'nin bilgi ve becerilerinden faydalanmak istiyor. Bizimde hedefimizi dünyanın gelişmiş en büyük ekonomileri arasında yer almak, o yüzden bu güçlü alt yapı ile beraber önümüzde hiçbir eksik yok” dedi.

"Önümüzdeki 30 yılı planladık"

Ulaştırma projelerini birer akarsuya benzeten Bakan Adil Karaismailoğlu, “Nasıl sular, nehirler geçtikleri yerlere canlılık getiriyorlarsa, ulaştırma projelerinin hepsi de yanıdır. Bir bölgeye ne kadar güvenli ve hızlı ulaşabilirseniz o bölgenin istihdamına, tarımına, turizmine o derece fazlasıyla katkı sağlarsınız. Çünkü biz son 20 yıldır 170 milyar dolarlık yatırım yapmışız bakanlık olarak. Bunun üretime, milli gelire etkisi kat be kat bundan çok fazladır. O yüzden yap işlet devret, hem de kamu bütçelerini planlı bir şekilde kullanarak dünyanın en büyük projelerini aynı anda yapabildik. Çanakkale Projesini yaparken aynı anda, Anadolu'daki projeleri yapabiliyorsak iyi bir planlama ve bütçenin eseridir. Bu projeler sayesinde 225 milyar dolara çıkan ihracat rakamları, bugün hedefimiz 250 milyar dolar. Bölünmüş yol 28 bin 600 kilometre diyorum ama bu her gün artıyor. Geçtiğimizi günlerde 2053 Ulaştırma ve Lojistik Master Planı'nı açıkladık. 2053'e kadar artık yapacaklarımızı her yıl neler yapacağımızı planladık ve sınıflandırdık ve bunların takibini yapacağız. Yani önümüzdeki yılı ve 2, 5 yılı değil, önümüzdeki 30 yılı planlayan bir büyük Türkiye var. Önümüzdeki 30 yılda 198 milyar dolarlık projelerimizin hepsini planladık. İnşallah bunları bir program dahilinde yapacağız” dedi.

"Otoyol uzunluğunu 8 bin kilometrenin üzerine çıkaracağız"

Son 20 yıldır bütçenin yüzde 65'ini karayollarına harcadıklarını aktaran Bakan Karaismailoğlu, “Bundan sonrada devam edeceğiz. Önemli bir alt yapı açığını kapattık ama yine de bitmiyor. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 2053 yılına kadar, bugün 28 bin 600 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuzu, 38 bin kilometreye çıkaracağız. Otoyol uzunluğumuzu 8 bin kilometrenin üzerine çıkarmak için bütün planlamalarımızı yaptık. Projelerimizi hazırladık. Hızlı şekilde çalışıyoruz. Bizde açılışlar temel atmalar hiç bitmiyor. İhtiyaç nerede varsa biz oradayız. Bir kutsal bir iş yapıyoruz. Vatandaşımızın milletimizin hayatını kolaylaştırıyoruz, onun yaşamına konfor getiriyoruz. Antalya'nın sabırsızlıkla beklediği, Antalya-Alanya otoyol ihalesini bu yaz gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki 2 yıl içinde Antalyalıların hizmetine sunup önemli bir eksiği gidereceğiz. Antalya Havalimanı'nı büyütüyoruz. Tarımda, sanayide hedeflerimiz var. İşlimiz çok durmak yok yola devam” açıklamalarında bulundu.

"Bu bayram daha yoğun olacağız"

Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Vuraloğlu ise yaptığı konuşmada, “Kurulduğu günden beri 72 yıldır ülkemize güzel hizmetle veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Bu sene karla mücadele ciddi emek verdik, önümüzde yapılacak çok çalışmamız var. Antalya sahil kenti ama Toroslarda akar mücadelesi yoğun şekilde devam ediyor. Ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Karayolları olarak güçlü bir aileyiz. Bundan sonrada sizlere daha fazla kurdele kesimini sağlayacağız. Bu bayram daha yoğun olacağız. Bizde görevimizi yaparak kazasız belasız seyahat etmesine gayret edeceğiz” dedi.