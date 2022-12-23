Bakan Kirişci: "Selden 3 bin 254 çiftçi, 12 bin 106 dekar sera alanı etkilendi"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sel felaketinin yaşandığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde incelemelerde bulunarak, "Yaptığımız tespitlerde 10 bin 637 dekar Kumluca'da, bin 291 dekar Finike, 178 dekar Demre'de olmak üzere toplam 12 bin 106 dekar sera alanı selden etkilendi. Zarar gören çiftçi sayısı ise 3 bin 254'dür" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 12 gün önce sel felaketinin yaşandığı Kumluca ilçesinde incelemelerde bulundu. Çavuşoğlu ve Kirişci ilk önce taşkına neden olan Gavur Deresi'ndeki çalışmaları inceledi. Bölgedeki esnafları da ziyaret eden Çavuşoğlu ve Kirişci, ardından Göksu Mahallesi'ndeki seraları inceledi, üreticilerle bir araya geldi. İki bakan daha sonra derelerin denizle birleştiği noktadaki temizle çalışmalarını takip etti ve yetkililerden son durum hakkında bildi aldı. Kumluca Kaymakamlığı'nda düzenlenen toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, normalin üzerindeki yağış nedeniyle sel ve taşkından dolayı zarar gören bütün vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Can kaybının olmadığını ama telef olan hayvanların olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, “Bu hadisenin yaşandığı ilk andan itibaren İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'la birlikte biz de geldik. Bizimde bağlantılı olan birimler araç gereç insan kaynakları noktasında vatandaşın sıkıntısının giderilmesi için seferber olduk. Kumluca'ya yıllık yağışın dörtte biri 24 saat içinde düşmüş. Selden etkilenen Finike'ye yıllık yağışın beşte biri 24 saatte düştü. Bu rakamlar felaketin ne denli büyük olduğunu gösteriyor. Sele bağlı olarak insan kaybının yaşanmaması en büyük temennimizdir. Hayatı normalleştirme çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

"Toplam bedel 4.2 milyarı bulacak"

Taşkınların büyük ölçüde dere yataklarına yapılan köprülerden ve derenin üzerinin kapatılmasından kaynaklandığını tespit ettiklerini ifade eden Kirişci, “Bir daha böyle bir felaketin yaşanmaması için ilgili kurumlarla işbirliği içinde dere yatağını rahatlattık. Buradaki sebze hali olarak kullanılan kısmın arkasındaki kısım açılmıştır. Kumluca'da taşkın kontrolü için kamulaştırma bedelleri dahil 2.7 milyar lira yatırım yapılacaktır. Burada bir daha hadiselerin yaşanması için projelerimizde olan yapımına geçmediğimiz göletlerin yapımı adına bedellerini 547.5 milyon olarak paylaşmak istedik. Finike'de 3 taşkın kontrol merkezinin bedeli 958 milyon 471 lira olacaktır. Bütün projelerin ihaleleri 2023 yılında yapılacak ve inşaat başlayacak. Toplam bedelleri güncel değerlerle 4.2 milyar lirayı bulacak” dedi.

"3 bin 254 çiftçi etkilendi"

Selden en çok zarar görenlerin örtü altı yetiştiriciler olduğunu kaydeden Bakan Kirişci, “Bu zararın son durumunu da yerinde inceledik. Yaptığımız incelemelerde 10 bin 637 dekar Kumluca'da, bin 291 dekar Finike, 178 dekar Demre'de olmak üzere toplam 12 bin 106 dekar sera alanı selden etkilenmiştir. Yüzde yüz kaybedilen seralarımızda var. Finike'de 823 arılı, Demre'de bin 110, Kumluca'da bin 578 arılı kovan, 546 boş kovan, 118 küçük baş hayvan ve 2 bin 225 ton saman, 4 ton İtalyan çimi, 3 ton yonca, 2,6 ton yem, 0,75 ton çayır otu, 0,5 ton pamuk küspesi telef oldu. Zarar gören çiftçi sayısı 3 bin 254'dür. Bu zararla ilgili geçici hasar tespitler tamamlandı. Sera ödemeleri çelik konstrüksiyon anlamında ödemeleri başladı. 200 milyon lira bir hasar ödemesi yapacağız. Her zaman olduğu gibi hükümetlerimiz dönemin vatandaşlarımızın yaralarını sarma noktasında hem Kumluca, hem Demre ve Finike'de en kısa zamanda yaraları saracağız” açıklamasında bulundu.

"Vatandaşlarımızın yanındayız"

Bakan Çavuşoğlu, afetlerin olabileceğini belirterek, bu gibi durumların yaşanmaması için dersler çıkarıldığını ve gereken tedbirleri aldıklarını ifade etti. Demre ilçesinde de incelemelerde bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımız orada memnun, dar olan bölgenin açılması için bölgeye iş makineleri bölgeye intikal ediyor. Önümüzdeki kış sel felaketi yaşanmaması derelerin taşmaması için gerekli tedbirleri arkadaşlarımız alıyor. Çiftçilerimizin durumunu Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Can suyu, gerek TARSİM gerek devletin göndereceği katkıyla çiftçilerimizi rahatlatacak adımları atacağız. 3 ilçede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu ve Kirişci'ye, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Atay Uslu, İbrahim Demir, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve kurum müdürleri katıldı.