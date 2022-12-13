Bakan Kirişçi, selden zarar gören sera ve tarım arazilerini inceledi

Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişçi, Kumluca'da selden etkilenen sera ve tarım arazilerinde incelemelerde bulunup, üreticilere geçmiş olsun dileklerin iletti.

Kumluca'da dün yaşanan sel sonrası kent merkezinde bulunan yollardaki çamurların temizlenmesi için çalışmalar sürüyor. Sel sonrası bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişçi, kent merkezinde iş yeri zarar gören esnafı gezerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ardından bakanlardan Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişçi, selden etkilenen sera bölgesini ziyaret etti, Baysı deresini dron ile inceledi.

Bakan Kirişçi, bölgedeki tarım üreticilerini de ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.